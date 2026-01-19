Thị trường toàn cầu chao đảo, tài sản trú ẩn tăng kỷ lục khi ông Trump tuyên bố áp thuế 8 nước châu Âu vì vấn đề Greenland

Ông Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận.

Các quốc gia lớn thuộc Liên minh châu Âu đã phản đối các mối đe dọa áp thuế liên quan đến Greenland. Pháp đề xuất đáp trả bằng hàng loạt các biện pháp kinh tế chưa từng được thử nghiệm trước đây.

Hợp đồng chứng khoán tương lai Mỹ giảm điểm sau tuyên bố của ông Trump. Giá vàng và bạc đồng loạt tăng vọt lên cao kỷ lục do nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng tăng 1,5% lên 4.664 USD/ounce.

Tại thị trường châu Âu hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 và hợp đồng tương lai DAX đều giảm 1,1%. Tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, chỉ số Nikkei 225 giảm 1%. Chỉ số MSCI giảm 0,1%.

Đầu phiên giao dịch ngày 19/1, đồng euro phục hồi sau cú giảm đầu phiên, tăng 0,1% lên mức 1.1613 euro đổi 1 USD. Đồng bảng Anh cũng tăng trở lại lên mức 1.3387 bảng đổi 1 USD.

Đồng USD giảm 0,2% so với đồng franc Thụy Sĩ xuống còn 0,7995 franc đổi 1 USD và giảm 0,3% so với đồng yên xuống còn 157,70 yên đổi 1 USD.

Vào tháng 4/2025, Tổng thống Trump đã gây chấn động thị trường với chính sách thuế quan mới. Sau đó, nhà đầu tư phần lớn đã gác lại mối lo ngại đe dọa thương mại từ Mỹ trong nửa cuối năm và thở phào nhẹ nhõm khi Mỹ đạt được thỏa thuận với Anh, EU và các nước khác.

Mặc dù tin tức mới gây bất ngờ, diễn biến thị trường có thể không quá biến động vì các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, tâm lý vững vàng hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn theo đúng quỹ đạo.

Thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai nhân ngày Martin Luther King Jr. Phản ứng của Phố Wall vì thế sẽ bị trì hoãn.

Triển vọng của đồng USD hiện chưa rõ ràng. Đồng tiền này vẫn là tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, USD cũng có thể chịu tác động tiêu cực khi Washington trở thành tâm điểm của các rạn nứt địa chính trị, tương tự những gì đã xảy ra vào tháng 4 năm ngoái.

Tiền số - thước đo tâm lý rủi ro - đã bị bán tháo mạnh. Bitcoin giảm gần 3% xuống mức thấp nhất trong một tuần là 92.501,38 USD. Ether giảm hơn 4% xuống còn 3.185,98 USD.

Theo Capital Economics, các quốc gia chịu tác động lớn nhất từ việc Mỹ tăng thuế là Anh và Đức. Tổ chức này ước tính mức thuế 10% có thể làm GDP của các nền kinh tế này giảm khoảng 0,1%. Nếu thuế tăng lên 25%, sản lượng kinh tế có thể giảm 0,2% - 0,3%.

Đồng krone của Đan Mạch cũng đang thu hút sự chú ý. Đồng tiền này đã suy yếu. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất vẫn là yếu tố chính. Krone hiện vẫn dao động gần mức tỷ giá trung tâm neo vào đồng euro và gần sát mức thấp nhất trong 6 năm.

Tình hình tại Greenland chỉ là một trong nhiều điểm nóng.

Ồng Trunp đã cân nhắc can thiệp vào tình hình bất ổn tại Iran. Ngoài ra, cuộc điều tra hình sự Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cũng làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Nhà kinh tế trưởng Kallum Pickering của Peel Hunt cho rằng căng thẳng leo thang giữa Mỹ với châu Âu có thể gây thêm áp lực lên đồng USD. Nguyên nhân là lo ngại về uy tín chính sách của Mỹ đang suy giảm.

Ông cho biết xu hướng nhà đầu tư châu Âu né tránh tài sản Mỹ có thể gia tăng rủi ro điều chỉnh giá đối với cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Khảo sát nhận thức rủi ro thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy đầu kinh tế giữa các quốc gia đã trở thành mối lo ngại lớn nhất, thay cho nguy cơ xung đột vũ trang.

Theo Reuters