Thị trường tiền số hôm nay, 11-10: Fanpage của Shark Bình bất ngờ âm thầm làm điều này

Tối 11-10, thị trường tiền số đồng loạt lao dốc mạnh. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) giảm hơn 8%, còn 112.300 USD.

Bitcoin có thể xuống mức 100.000 USD

Nhóm altcoin cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh, như Ethereum (ETH) mất gần 12%, còn 3.820 USD; BNB giảm hơn 11%, xuống 1.120 USD; Solana (SOL) sụt hơn 17%, còn 182 USD; trong khi XRP giảm hơn 12%, còn 2,4 USD.

Bitcoin đang giảm về vùng 112.300 USD Nguồn: OKX

Theo CoinDesk, thị trường tiền số vừa trải qua cú sập mạnh nhất trong nhiều năm nay khi hơn 16 tỉ USD lệnh đầu tư bị thanh lý chỉ trong một đêm.

Theo giới phân tích, cú giảm sâu này chủ yếu do đòn bẩy cao và tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư. Dù vậy, đây được xem là một nhịp điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng nóng.

Trong ngắn hạn, Bitcoin được dự báo dao động trong vùng 105.000 – 115.000 USD, trước khi kiểm định lại ngưỡng 120.000 USD.

Nếu giữ được mốc này, giá Bitcoin có thể hồi phục dần vào cuối tháng 10. Ngược lại, nếu thủng 110.000 USD, rủi ro giảm về vùng 100.000 USD là có thể xảy ra.

Ethereum nhiều khả năng sẽ duy trì quanh 3.600 – 3.800 USD, trong khi nhóm altcoin dự kiến tiếp tục biến động mạnh do dòng tiền đầu cơ suy yếu.

Các chuyên gia nhận định quá trình phục hồi của thị trường sẽ diễn ra chậm, ít nhất trong vài tuần tới.

Fanpage của Shark Bình âm thầm thay đổi

Nhiều người dùng phát hiện trên Fanpage tick xanh "Shark Nguyễn Hòa Bình" với hơn 713.000 lượt theo dõi đã có sự thay đổi âm thầm.

Cụ thể, video giới thiệu cũng như video chính thức của buổi livestream mang chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" hôm 6-10 của ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, đã bất ngờ biến mất, chưa rõ nguyên nhân.

Vì vậy, bài đăng được ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân xuất hiện kết quả "Nội dung này hiện không hiển thị".

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Bình - lên xe tải rời đi.

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Shark Bình và đội ngũ phát triển đồng tiền số này có những tố cáo lẫn nhau, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư vào dự án tiền số AntEx.

Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trước đó, trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch NextTech đã đưa ra nhiều nhận định khiến dư luận dậy sóng.

Dự án blockchain AntEx có vốn góp của Shark Bình từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Đáng chú ý, Shark Bình nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Ông chỉ thừa nhận sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do mình sáng lập tại dự án AntEx là trong vai trò nhà đầu tư.