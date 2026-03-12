Thị trường thương mại điện tử bão hòa, sàn mới còn cửa phát triển?

Thị trường tăng trưởng nhanh nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, với số lượng người dùng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt trong nhóm người trẻ.

Theo báo cáo từ Metric, Shopee vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường thương mại điện tử với 56,04% thị phần doanh số. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã có sự sụt giảm so với mức 64% của năm 2024, cho thấy mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, TikTok Shop được xem là nền tảng tăng trưởng nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua. Từ mức 29% thị phần vào năm 2024, nền tảng này đã tăng lên 41,31% tổng doanh số toàn thị trường trong năm 2025, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của mô hình thương mại kết hợp nội dung giải trí.

Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử còn lại (Lazada, Tiki, …) chỉ nắm giữ khoảng 3% thị phần, cho thấy những thách thức đáng kể trong việc mở rộng quy mô và thu hút người dùng khi phải cạnh tranh trực tiếp với hai nền tảng dẫn đầu thị trường.

Thị trường đang bị chi phối bởi những "ông lớn" đã có hệ sinh thái hoàn chỉnh về logistics, thanh toán và hệ thống người bán. Điều này khiến bất kỳ nền tảng mới nào tham gia cũng phải đối mặt với bài toán cạnh tranh khốc liệt về người dùng, nguồn hàng và chi phí vận hành.

Vì sao vẫn có sàn thương mại điện tử mới xuất hiện?

Dù thị trường thương mại điện tử đã khá đông đúc, nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn cơ hội cho các nền tảng mới nếu tạo được sự khác biệt rõ ràng. Hiện nay, vấn đề minh bạch thông tin và chất lượng sản phẩm vẫn là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng, khi không ít trường hợp hàng nhận được không đúng mô tả hoặc khó xử lý khiếu nại.

Ở phía người bán, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, chi phí cạnh tranh trên các sàn lớn ngày càng cao, từ quảng cáo đến các chương trình khuyến mãi. Năm 2025 cũng ghi nhận làn sóng nhiều nhà bán hàng rời sàn do phí nền tảng tăng và xu hướng người mua ưu tiên gian hàng chính hãng.

Những thay đổi này khiến một số nền tảng mới chọn cách tiếp cận khác, như tập trung vào minh bạch thông tin, hỗ trợ người bán nhỏ và cải thiện trải nghiệm mua bán, nhằm khai thác những khoảng trống còn tồn tại trên thị trường.

Tân binh TMĐT tìm chỗ đứng giữa cuộc đua của các "ông lớn"

Một ví dụ đáng chú ý là sự xuất hiện của hệ sinh thái MuaMau trên thị trường. Theo đại diện nền tảng, đây được xem là một nỗ lực thử nghiệm mô hình mới trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng quy mô hay các chương trình khuyến mãi lớn, MuaMau cho biết họ muốn tập trung vào việc xây dựng một môi trường giao dịch minh bạch hơn, hướng tới cân bằng lợi ích giữa người mua và người bán.

Một trong những điểm được MuaMau nhấn mạnh là mô hình bán hàng linh hoạt. Theo đó, người bán có thể tham gia sàn với quy trình đơn giản hơn và không phải chịu quá nhiều rào cản ban đầu khi mở cửa hàng trực tuyến. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ hoặc doanh nghiệp mới thử nghiệm kênh bán hàng online.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng cho biết họ hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng có xuất xứ rõ ràng và được kiểm soát chất lượng trước khi đưa lên sàn. Việc xây dựng mạng lưới nhà cung cấp uy tín có thể giúp hạn chế tình trạng hàng hóa kém chất lượng - vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trên thị trường thương mại điện tử.

Một mô hình khác được đề cập là cơ chế kiểm soát người bán. Theo định hướng của nền tảng, các seller khi tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh và lưu thông hàng hóa tại thị trường Việt Nam. Điều này bao gồm các yêu cầu về giấy tờ pháp lý, nguồn gốc sản phẩm và tuân thủ quy định đối với từng ngành hàng.