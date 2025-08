Thị trường tài chính toàn cầu biến động sau thông báo thuế mới của Mỹ

Tính đến 10 sáng giờ địa phương tại Trung Quốc, thị trường Shanghai Composite (Thượng Hải) giảm 0,14%; chỉ số Shenzhen Component giảm 0,08%; chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 0,12%.

Tại Nhật Bản, shỉ số Nikkei 225 mở cửa 41.029,84 điểm, giảm 39,98 điểm (tương ứng 0,10%). Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng mở cửa trong giá đỏ 3.210,32 điểm, giảm 1,08%. Còn tại Singapore, chỉ số Straits Times bắt đầu phiên giao dịch với mức giá 4.169,28 điểm, thấp hơn 0,11% so với tham chiếu. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng diễn biến cùng chiều với mức giảm 0,74% lúc đầu tiên, mở cửa thị trường tại 8.677,80 điểm.

Theo CNBC, giá cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều giảm điểm do ảnh hưởng từ sự sụt giảm ở các công ty công nghệ Mỹ tại thị trường chứng khoán Wall Street trước đó, cũng như các sắc lệnh thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với một số quốc gia. Đặc biệt, chỉ số Tokyo Electron giảm 17% tính đến 10 giờ sáng giờ Việt Nam, dẫn đầu mức giảm trong số các cổ phiếu công nghệ của quốc gia này.

Tại Hàn Quốc, chỉ số chứng khoán SK Hynix giảm 5,12%, trong khi Samsung Electronics giảm 1,92%. Cổ phiếu TSMC của lãnh thổ Đài Loan giảm 1,72%. Tại Hồng Công (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng Tech, vốn tập trung vào cổ phiếu công nghệ, đã giảm 0,23% trong phiên giao dịch đầy biến động. Tại Trung Quốc, trong số những cổ phiếu có diễn biến kém nhất là China Petroleum & Chemical Corp, giảm 5%.

Trước đó, tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ lực đã kết phiên giao dịch ngày 31-7 trong sắc đỏ nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,37%; Dow Jones giảm 0,74% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,03%, bất chấp số liệu kinh doanh tích cực của nhiều “ông lớn” công nghệ Mỹ nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, tính cả tháng, S&P 500 vẫn tăng 2,17%; Nasdaq tăng 3,7% và Dow Jones tăng 0,08%. Còn tại châu Âu, các chỉ số chính gồm DAX (Đức), FTSE 100 (Anh) và CAC 40 (Pháp) đều mất điểm khi chốt phiên giao dịch của tháng.

Các đồng tiền khu vực châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đều mất giá so với USD. Thước đo tỷ giá USD so với 6 đồng tiền chính tăng 0,11% lên 100,73 vào sáng 1-8. Nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài giảm 0,11% so với USD, mức thấp nhất trong gần 2 tháng vào đầu phiên giao dịch ngày 1-8. Dollar Đài Loan giảm 0,35% so với USD.

Tương tự, đồng won Hàn Quốc giảm 0,53% so với USD, lần đầu tiên ở mức 1.400 won/1USD trong gần 3 tháng. Tại các khu vực khác ở Đông Nam Á, dollar Singapore SGD hầu như không đổi so với đồng bạc xanh ở mức 1,284 SGD/1USD, trong khi đồng baht Thái Lan giảm 0,24% xuống còn 32,81 baht/1USD. Đồng peso Philippines giảm 0,49% xuống 58,494 peso/1USD, đồng ringgit Malaysia mất giá 0,42% xuống 4,278/1 USD.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu giảm 1% sau khi đã tăng trong 3 phiên trước đó. Dầu thô WTI của Mỹ kết phiên giảm 1,06% xuống còn 69,26 USD/thùng, dầu Brent chốt phiên ở 72,53 USD/thùng, giảm 0,97%.

Giá vàng tăng khi các nhà giao dịch tìm đến tài sản trú ẩn an toàn do sự không chắc chắn về thuế quan. Vàng giao ngay tăng 0,51% lên 3.291,55 USD/ounce.