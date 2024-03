Thị trường ô tô Việt Nam: Top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất tháng 2/2024

Trong tháng 2 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm mạnh lượng xe tiêu thụ do trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán; do đó, doanh số của các thương hiệu cũng phản ánh sự tương đồng. Gần như tất cả các thương hiệu đều ghi nhận mức giảm doanh số rõ rệt so với tháng trước đó.

Ford Ranger dẫn đầu thị trường về doanh số. TGPT

Tuy nhiên, 3 thương hiệu dẫn đầu vẫn là các vị trí quen thuộc như tháng trước, với Hyundai , Ford và KIA lần lượt chiếm giữ. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, Ford giữ được vị trí thứ hai trong danh sách top 10 thương hiệu bán nhiều nhất với doanh số ổn định từ một số mẫu xe chủ lực.

Trong khi đó, Toyota tụt doanh số mạnh với lượng xe bán ra trong tháng 2 chỉ đạt 1.248 chiếc, và rơi xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này. Nhưng giảm doanh số mạnh nhất trong tháng vừa qua là Suzuki khi đạt 667 chiếc, giảm 58,2%. Ngược lại, thương hiệu xe tải Thaco Truck có mức tăng doanh số nhẹ với 731 chiếc bán ra thị trường.

Theo thống kê từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng vừa qua đạt 11.633 xe, giảm 40% so với Tháng 1/2024 và giảm 50% so với Tháng 2/2023. Trong đó, xe du lịch bán được tổng cộng 8.099 chiếc, giảm 45% so với tháng trước; xe thương mại đạt doanh số 4.478 chiếc, giảm 21% và xe chuyên dụng đạt 56 chiếc, giảm 48%. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 6.662 chiếc, giảm 32% so với tháng trước trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 4.971 chiếc, giảm 47% so với tháng trước.

Top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2/2024:

