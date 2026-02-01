Thị trường ô tô Việt Nam 'mở bát' bằng loạt xe mới: Phần lớn ở phân khúc phổ thông, 2 xe điện giá chỉ hơn 300 triệu đồng

Bước qua những tháng cuối năm 2025 sối động, tháng 1/2026 không ghi nhận nhiều mẫu ô tô mới ra mắt tại Việt Nam. Trong số các xe mới xuất hiện, chỉ có 2 mẫu được giới thiệu chính thức. Các mẫu còn lại gần như được "âm thầm" bán ra, có thể bởi chỉ là bản nâng cấp hoặc bổ sung phiên bản mới.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe mới bán ra thị trường trong tháng 1/2026.

Toyota Hilux

Ngày 29/1, Toyota ra mắt Hilux thế hệ mới tại Việt Nam với 3 phiên bản: Standard 2.8 4x2 MT, Pro 2.8 4x2 AT và Trailhunter 2.8 4x4 AT, giá bán từ 632 triệu đến 903 triệu đồng. Mức giá khởi điểm này thấp hơn so với Ford Ranger và mẫu xe của Toyota vẫn duy trì cấu hình số sàn ở bản tiêu chuẩn.

Ngoại thất xe thay đổi ở phần đầu và đuôi với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn LED mảnh hơn. Bản Trailhunter cao cấp nhất sử dụng mâm 18 inch, trong khi các bản thấp hơn dùng mâm 17 inch. Nội thất được thiết kế mới với màn hình giải trí từ 9 đến 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và bổ sung các tiện nghi như phanh tay điện tử, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng tùy phiên bản.

Cả 3 phiên bản đều trang bị động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn đạt 420 Nm trên bản số sàn và 500 Nm trên các bản số tự động. Về trang bị an toàn, phiên bản cao nhất sở hữu gói công nghệ ADAS, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe và hệ thống hỗ trợ đổ đèo.

VinFast MPV 7

Ngày 20/1, VinFast chính thức giới thiệu mẫu xe điện VF MPV 7 tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết 819 triệu đồng. Đây được định vị là phiên bản cao cấp hơn mẫu Limo Green, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân và gia đình thông qua những nâng cấp về thiết kế cũng như trang bị tiện nghi.

Về ngoại hình, xe nổi bật với dải đèn LED hình chữ V đặc trưng, gương chiếu hậu chỉnh gập điện và bộ mâm hợp kim 19 inch. Nội thất nổi bật với vô lăng D-cut, cần số điện tử sau vô lăng, màn hình giải trí 10,1 inch và hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 cho cả ba hàng ghế.

Xe được trang bị động cơ điện công suất 150 kW (201 mã lực), mô-men xoắn 280 Nm cùng bộ pin 60,13 kWh, giúp xe di chuyển quãng đường tối đa khoảng 450 km mỗi lần sạc đầy. VF MPV 7 cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% trong 30 phút và tích hợp trợ lý ảo tiếng Việt cùng các tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe, camera lùi.

VinFast bắt đầu nhận cọc từ ngày 20/1 đến 15/2/2026 với ưu đãi bảo hiểm thân vỏ và dự kiến giao xe ngay trong tháng 2/2026.

VinFast VF 3

Theo thông tin từ các đại lý, VinFast VF 3 đã bổ sung phiên bản mới mang tên Plus. Hiện xe đã có mặt tại các đại lý để chờ bàn giao.

Phiên bản này được nâng cấp một số tiện nghi so với bản Eco như gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, ốp la-zăng và camera lùi. Giá bán dự kiến của VF 3 Plus khoảng 315 triệu đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn 13 triệu đồng.

Trước khi có thông tin về bản Plus, mẫu VF 3 hiện hữu đã có sự điều chỉnh giá từ 299 triệu lên 302 triệu đồng trên website hãng, đi kèm một số thay đổi nhỏ ở vô-lăng và màn hình 10 inch có thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Các thông số kỹ thuật còn lại vẫn được giữ nguyên với động cơ công suất 30 kW và bộ pin cho tầm vận hành khoảng 215 km mỗi lần sạc đầy.

Dù có sự điều chỉnh về giá và phiên bản, VF 3 vẫn là mẫu xe có giá thấp bậc nhất thị trường và đang duy trì vị thế dẫn đầu doanh số.

Wuling Bingo

Wuling Bingo 2026 hiện đã bắt đầu có mặt tại đại lý với 3 phiên bản gồm tiêu chuẩn, Plus và Max, giá dự kiến lần lượt là 399 triệu, 469 triệu và 499 triệu đồng. Trong khi giá khởi điểm vẫn giữ nguyên so với đời cũ, mẫu xe này tập trung thay đổi vào trang bị nội thất và hệ thống sạc để phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.

Cải tiến đáng chú ý nhất trên tất cả các phiên bản là việc chuyển đổi sang cổng sạc CCS2, giúp xe tương thích dễ dàng với phần lớn các trạm sạc công cộng hiện nay và hỗ trợ sạc nhanh từ 30-80% trong 35 phút. Về nội thất, cần số được chuyển ra sau vô-lăng và bổ sung bệ tỳ tay mới.

Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn bị cắt giảm ghế chỉnh điện và thay cặp màn hình 10,25 inch bằng màn hình đơn 7 inch, trong khi các bản cao cấp được bổ sung thêm camera 360 độ.

Về khả năng vận hành, hai phiên bản thấp sử dụng pin 31,9 kWh cho tầm hoạt động 333 km, còn bản cao nhất dùng pin 38 kWh với tầm hoạt động 410 km. Các trang bị an toàn cơ bản như phanh đĩa 4 bánh, cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp và ga tự động đều là tiêu chuẩn trên cả 3 bản.

BMW X3

Dòng xe BMW X3 tại Việt Nam vừa được bổ sung phiên bản cao cấp nhất mang tên X3 30 M Sport Pro với giá niêm yết 2,899 tỷ đồng. Đây là phiên bản lắp ráp trong nước, được định vị là đối thủ trực tiếp của Mercedes-Benz GLC 300 trong phân khúc SUV hạng sang.

Về ngoại thất, phiên bản X3 30 duy trì phong cách thể thao của gói M Sport tương tự bản X3 20 nhưng có thêm các điểm nhấn riêng biệt như cụm đèn Adaptive LED tối màu, lưới tản nhiệt viền phát sáng, mâm 20 inch và cụm phanh màu đỏ. Không gian nội thất vẫn giữ nguyên các tiện nghi hiện đại từ bản X3 20 với màn hình cong khổ lớn tích hợp đa phương tiện, vô-lăng M Sport và cửa sổ trời toàn cảnh.

Sự khác biệt lớn nhất của X3 30 M Sport Pro nằm ở hiệu suất vận hành với khối động cơ 2.0L sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, mạnh hơn đáng kể so với các thông số của bản X3 20. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AWD và hộp số 8 cấp tiêu chuẩn.

Về mặt an toàn, phiên bản này được trang bị đầy đủ gói hỗ trợ lái ADAS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động và camera 360 độ.