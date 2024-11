Thị trường ô tô tăng tốc nhờ chính sách giảm 50% phí trước bạ, người Việt tiếp tục chuộng xe nội hơn xe ngoại

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công (HTV) và VinFast tháng 10/2024 cho thấy, doanh số thị trường Việt có tháng thứ 2 liên tiếp tăng trưởng.

Đáng chú ý, nhu cầu ngày càng tăng cao cùng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ giúp lượng tiêu thụ ô tô nội tăng trưởng mạnh và có vị thế áp đảo trước các dòng xe nhập khẩu trong tháng 10.

Người Việt chuộng xe lắp ráp

Tháng 10/2024, tổng doanh số thị trường ô tô đạt hơn 55.700 xe, tăng gần 10% so với tháng 9 trước đó. Các thành viên VAMA bán ra 38.761 xe, cao hơn tháng trước 6%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng và duy trì được doanh số ở mức trên 35.000 xe bán ra.

Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng 9. Ngược lại, lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 17.648 chiếc, tăng 3%. Tháng 10 là tháng thứ 2 xe lắp ráp có vị thế áp đảo.

Sau 10 tháng đầu năm, doanh số bán ô tô nhập khẩu đạt 129.590 xe, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, vẫn thấp hơn doanh số bán xe lắp ráp trong nước (đạt 134.754 xe). 

Ngoài các thành viên của VAMA, Hyundai Việt Nam chứng kiến doanh số nhiều mẫu xe lắp ráp tăng trưởng mạnh như Hyundai Accent (10,5%), Creta (14,9%), Santa Fe (32,8%),...

Trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 10, có tới 6 mẫu xe lắp ráp trong nước, có thể kể đến như Hyundai Accent, Honda City, Toyota vios, Ford Ranger và Mazda CX-5.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 cũng lập kỷ lục mới, đạt khoảng 38.200 chiếc, tăng 5,8% so với tháng 9 (36.100 xe) và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này ghi dấu tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm 2024. Lũy kế 10 tháng, có khoảng 281.400 xe nội địa đã hoàn thành xuất xưởng tại Việt Nam, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Những kết quả trên có được nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ 50% cùng với nỗ lực khuyến mãi, giảm giá của nhiều doanh nghiệp để kích cầu doanh số. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng liên tiếp trong những tháng trở lại đây cho thấy tín hiệu khả quan cho toàn ngành. Việc các hãng xe gia tăng sản xuất trong thời gian qua cũng là bước đi phù hợp, giúp duy trì nguồn cung ổn định cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Xe nội địa đứng đầu thị trường

Nối tiếp đà thành công tháng 9, thương hiệu Việt Nam VinFast tiếp tục bàn giao số lượng lớn ô tô điện cho khách hàng trong tháng 10 với hơn 11.000 chiếc, đạt mức tăng trưởng 21% so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe.

Các mẫu xe khác gồm VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh.

Tổng cộng lũy kế từ đầu năm đến nay, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam hơn 51.000 xe ô tô điện các loại, tạm thời vượt qua Toyota (49.239 xe) và Hyundai (40.161 xe) để trở thành thương hiệu sở hữu doanh số ô tô du lịch bán chạy nhất Việt Nam.

Chỉ trong vòng 5 năm gia nhập thị trường, VinFast đã vượt qua các hãng xe ngoại quốc để chiếm lĩnh thị phần nội địa lớn nhất. Đặc biệt, VinFast cũng là hãng xe điện đầu tiên vượt qua các hãng xe xăng đối thủ chỉ sau 2 năm chuyển đổi sang thuần điện.

Nhờ VinFast, Việt Nam cùng với Malaysia là 2 quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có một hãng xe nội địa vượt lên hết tất cả các hãng xe khác để trở thành số 1 thị trường. Điều này cho thấy xe nội đang lấy được lòng tin của người tiêu dùng.

Bức tranh cuối năm

Nhiều đại lý dự báo thị trường ô tô tháng 11 sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi đây là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ còn áp dụng, người tiêu dùng cũng như các thương hiệu xe đang tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ để kích cầu doanh số bán hàng những tháng cuối năm.

Chưa kể các tháng cuối năm và sát Tết Nguyên đán, nhu cầu thường tăng cao nên người tiêu dùng sẽ tranh thủ đi mua xe nhiều hơn. Ngoài ra, lãi suất vay tiêu dùng đang tương đối ổn định, cộng thêm việc thị trường bất động sản sôi động ít nhiều góp phần thúc đẩy cho thị trường bốn bánh.

Thị trường xe Việt trong năm 2024 còn 2 tháng nữa là kết thúc. Kết quả đường đua doanh số vẫn còn là ẩn số khi tháng 12 không còn chính sách ưu đãi nhưng VinFast, Toyota và Hyundai rất có thể sẽ là những cái tên đầu tiên góp mặt trong danh sách 5 hãng xe sở hữu doanh số cao nhất Việt Nam.