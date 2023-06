Thị trường ô tô cũ lao dốc, người tiêu dùng đứng trước cơ hội mua xe giá rẻ?

Chủ showroom đi nghỉ mát cho đỡ... "stress"

Hàng tồn kho lớn khiến các đại lý khó xoay vòng vốn.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 đã giúp các đơn vị kinh doanh ô tô thu về lợi nhuận khá tốt. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, doanh số ô tô toàn thị trường liên tục sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình này kéo dài liên tục đến hết tháng 5, thậm chí sẽ còn tiếp tục trong tháng 6, khiến các doanh nghiệp lao đao. Lượng xe tồn kho ngày càng nhiều. Mặc dù các đại lý liên tục mở các chương trình ưu đãi như giảm phí trước bạ 50%, 100%, giảm giá bán, tặng tiền mặt, voucher, dịch vụ tiện ích nhưng lượng tiêu thụ vẫn sụt giảm mạnh.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra đối với thị trường ô tô cũ. Theo thống kê, cả nước hiện có hàng nghìn đại lý, salon ô tô cũ đăng ký bán hàng trên các chuyên trang mua bán xe hơi, tập trung tại khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Trung bình, mỗi đại lý sở hữu từ 30-50 mẫu xe các loại. Hầu hết xe đã qua sử dụng được nhập về trong khoảng một năm trở lại đây. Thông thường, một mẫu xe sau khi nhập về, đại lý có thể bán lại cho khách hàng với giá chênh lệch từ 20-50 triệu đồng đối với dòng xe phổ thông, thậm chí có thể lãi cả trăm triệu đồng nếu là dòng xe cao cấp.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đang đảo ngược. Khi lượng cầu sụt giảm, hãng xe tăng cường chương trình khuyến mãi, giảm giá thì các đại lý kinh doanh ô tô cũ cũng phải giảm giá bán theo. Mức giá liên tục điều chỉnh giảm trong 4 tháng gần đây. Trong đó, nhiều mẫu xe đã giảm về bằng, thậm chí thấp hơn giá nhập vào.

Đại diện một salon ô tô ở phố Thành Thái (Hà Nội) cho biết, dù đã cắt lỗ từ 10-50 triệu đồng mỗi chiếc, nhưng vẫn chưa có khách chốt hợp đồng. Giá một chiếc Mazda 3 đời 2018, đi được 50.000 km giá chỉ còn 485 triệu đồng; Kia Seltos 1.4 2020 bản Premium, đi được 20.000 km giá còn 640 triệu đồng; Suzuki Swift 2015 bản đặc biệt cũng phải cắt lỗ 10 triệu đồng, hiện có giá khoảng 340 triệu đồng...

"Bây giờ nói lãi thì khó chứ lỗ thì quá dễ. Trong salon chúng tôi hiện còn khoảng 20-30 chiếc chưa bán được. Thôi thà bán cắt lỗ cho xong lô hàng này, chờ khi nào thị trường ổn định trở lại thì tính tiếp. Nhiều anh em trong nghề dịp này đang rủ nhau đi du lịch cho đỡ stress", vị đại diện salon ô tô tại đây chia sẻ.

Theo khảo sát của một chuyên trang mua bán xe hơi, trong tháng 5 vừa qua, lượng xe cũ được rao bán chỉ đạt 14.818 chiếc, giảm gần 45% so với tháng 4 và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe nhận được sự quan tâm nhiều nhất trên sàn xe cũ với 217.950 lượt tìm kiếm, 7.152 lượt liên hệ, trao đổi thông tin, đặt hàng trên toàn quốc. Các mẫu xe khác cũng được nhiều người dùng quan tâm như Toyota Camry, Innova, Fortuner, Kia Morning...

Thời điểm phù hợp để mua xe cũ giá rẻ?

Qua khảo sát thực tế, thị hiếu của người dùng khi lựa chọn xe đã qua sử dụng vẫn tập trung vào các dòng xe đô thị cỡ nhỏ, giá rẻ từ 300-500 triệu đồng như Toyota Vios, Kia Morning, Hyundai Grand i10...

Do lượng tìm kiếm và nhu cầu sử dụng cao hơn các mẫu xe khác nên những mẫu xe này có mức chiết khấu giá không quá cao. Khi chọn lựa, khách hàng thường ưu tiên sàng lọc theo các tiêu chí như đời xe, số công-tơ-mét, xe nhập hay xe sản xuất trong nước, biển tỉnh hay biển Hà Nội, chất lượng nội thất, tình trạng pháp lý, hư hỏng (nếu có).



Bên cạnh đó, chỉ một số ít khách hàng săn tìm xe đời "sâu", giá dưới 300 triệu đồng do phân khúc này đòi hỏi khách hàng phải có nhiều kinh nghiệm mới chọn được xe tốt, phù hợp với nhu cầu. Ngược lại, các mẫu xe bán tải như Ford Ranger, Everest dù là các phiên bản sản xuất cách đây một vài năm vẫn được nhiều người săn đón và mức giá không thay đổi nhiều.

Một số chuyên gia cho rằng, nhiều mẫu xe cũ trên thị trường đang ở mức giá khá hấp dẫn và khó có thể thấp hơn trong thời gian tới. Do đó, đây là thời điểm khá phù hợp để người tiêu dùng lựa chọn cho mình một chiếc xe còn khá tốt với giá chỉ bằng 60-80% giá xe mới. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được giảm lệ phí trước bạ xuống còn 2% giá trị xe.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5-2%/năm. Đây là một trong những cơ sở để các ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng. Nếu điều này được thực hiện ngay trong tháng 7, thị trường xe cũ nói riêng cũng như thị trường ô tô nói chung sẽ sôi động trở lại.

Mặt khác, nhiều chủ xe hiện nay mua bảo hiểm vật chất cho ô tô cũng như rất quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng. Do đó, nếu may mắn, người nhận sang tay những chiếc xe này có thể kiếm được "món hời". Khoản tiền chênh lệch khi mua xe cũ có thể giúp khách hàng dễ dàng cân nhắc những mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn so với việc đầu tư mua xe mới.

Ngược lại, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc chọn mua xe đã qua sử dụng cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về dòng xe, mẫu xe cũng như các vấn đề kỹ thuật cơ bản của xe. Tốt nhất, cần có sự tham gia của kỹ sư, người am hiểu về ô tô để tư vấn cho khách hàng, giúp tránh mua phải những chiếc xe đã được "tút tát" lại, xe chạy lại công-tơ-mét, hay thậm chí là xe bị đâm đụng, thủy kích...

Giảm lệ phí trước bạ, ai mới là người được hưởng lợi?

Thị trường xe cũ "bàng quan" trước chính sách giảm lệ phí trước bạ.

Nhiều người nghĩ rằng, khi giảm mức lệ phí trước bạ xuống 50%, khách hàng sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng, tùy theo giá trị của xe. Tuy nhiên, thực tế hai lần thực hiện điều chỉnh lệ phí trước bạ trước đó lại cho thấy chính sách này đem lại lợi ích cho hãng xe và đại lý kinh doanh hơn.



Theo đại diện một số salon ô tô ở Hà Nội, thời gian qua, các đại lý triển khai nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, trong đó bao gồm việc giảm phí trước bạ từ 50% đến 100% rồi. Do đó, khi Chính phủ chỉ đạo thực hiện giảm phí trước bạ 50% thì nhiều đại lý lại chấm dứt chương trình khuyến mãi, hoặc đưa ra mức ưu đãi thấp hơn trước đó, khiến giá lăn bánh ô tô gần như không có gì thay đổi so với trước khi áp dụng chính sách.

Bên cạnh đó, chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, vốn chỉ chiếm từ 55-60% so với tổng doanh số ô tô toàn thị trường. Phần còn lại là xe nhập khẩu nguyên chiếc, chủ yếu qua thị trường Thái Lan, Indonesia. Trong đó, với một số mẫu xe ăn khách tại Việt Nam, người dùng có xu hướng ưu tiên chọn lựa xe nhập khẩu hơn. Điều này càng rõ nét hơn tại thị trường xe cũ.

Một số ý kiến cho rằng, với thị trường xe cũ, những yếu tố chính tác động đến quyết định chi tiêu của khách hàng là lãi suất cho vay mua xe trả góp, uy tín của đơn vị kinh doanh và độ tin cậy của những mẫu xe được bày bán.