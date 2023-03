Thị trường ngày 02/3: Giá dầu, vàng, kim loại công nghiệp, quặng sắt, cao su … đồng loạt tăng

Dầu tăng giá nhẹ

Giá dầu tăng nhẹ do dấu hiệu nguồn cung dồi dào, dự trữ dầu thô của Mỹ đang tăng lấn át hy vọng nhu cầu tăng sau khi số liệu sản xuất mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Chốt phiên 1/3, dầu thô Brent tăng 86 US cent hay 1% lên 84,31 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 64 US cent hay 0,8% lên 77,69 USD/thùng.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước lên 480,2 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 5/2021, vượt dự đoán tăng 457.000 thùng. Đây là tuần tăng thứ 10 liên tiếp.

Dấu hiệu khác của nguồn cung dồi dào, sản lượng dầu của Nga đạt mức trước trừng phạt lần đầu tiên trong tháng 2. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng của OPEC cũng tăng trong tháng 2.

Lukoil nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga đã thiếp lập nạp dầu Ural từ tàu sang tàu gần cảng phía tây Kaliningrad.

Một chỉ số chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trong tháng 2 ở tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ, dấy lên hy vọng thúc đẩy nhu cầu dầu.

Vàng đạt đỉnh một tuần

Giá vàng tăng do số liệu kinh tế của Trung Quốc mạnh mẽ làm USD giảm và thúc đẩy đặt cược nhu cầu tốt hơn từ nước này, mặc dù nguy cơ tăng lãi suất của Mỹ đã hạn chế đà tăng.

Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.838,2 USD/ounce, trước đó giá tăng lên 1.844,5 USD/ounce, cao nhất trong một tuần. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 0,5% lên 1.845,4 USD/ounce.

Số liệu mạnh mẽ từ Trung Quốc và một số nước đang tìm cách tăng lãi suất, USD đang yếu so với các đồng tiền khác cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường vàng.

Giá kim loại công nghiệp tăng

Giá đồng và các kim loại công nghiệp khác tăng sau khi số liệu từ Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất tăng trong tháng 2 với tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ.

Cũng hỗ trợ kim loại là giá trị USD giảm, khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Mỹ và eurozone tiếp tục giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,8% lên 9.124 USD/tấn. Đồng đã chạm mức cao nhất 7 tháng tại 9.550,5 USD/tấn trong tháng 1 do hy vọng nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi sau khi nước này dỡ bỏ kiểm soát Covid-19.

Nhưng giá mất đà vào dịp Tết Nguyên đán do nhu cầu không tăng, kim loại được lưu kho ở Trung Quốc và USD mạnh lên.

Tồn trữ đồng trên toàn cầu vẫn thấp và giá có thể tăng lên 10.000 USD trong những tháng tới, hơn nữa trong dài hạn rất lạc quan do nhu cầu sử dụng đồng tăng lên trong sản xuất và truyền tải điện khi thế giới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

JPMorgan dự báo giá đồng cuối năm nay ở mức 9.100 USD/tấn trước khi vượt 10.000 USD/tấn trong năm 2024 và đạt trung bình 9.850 USD/tấn trong năm 2024.

Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung đồng tòan cầu giảm. Freeport Indonesia cho biết họ đã khôi phục hoạt động tại mỏ Grasberg sau trận lụt trong khi một luật sư cho biết một thỏa thuận đã gần đạt được trong tranh chấp giữa Panama và First Quantum.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng do số liệu hoạt động sản xuất của Trung Quốc tốt hơn dự kiến làm tăng hy vọng nhu cầu phục hồi tại quốc gia này.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 2,42% lên 908,5 CNY (131,64 USD)/tấn sau khi đóng cửa giảm khoảng 0,8% trong phiên liền trước.

Tại Singapore, quặng sắt giao tháng 4 tăng 2,17% lên 126,05 USD/tấn.

Chỉ số quản lý sức mua PMI của Trung Quốc tăng lên 52,6 điểm trong tháng trước, cao nhất kể từ tháng 4/2012, tăng từ 50,1 điểm trong tháng trước đó.

Các nhà máy thép của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung lượng quặng sắt để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi một số nhà máy khôi phục sản xuất.

Than cốc, một trong những thành phần sản xuất thép cũng tăng 1,86% trong khi đó than luyện cốc thay đổi ít tại 2.033,5 CNY/tấn.

Cùng với nhu cầu cải thiện từ lĩnh vực tiêu thụ thép, giá nguyên liệu thô mạnh cũng hỗ trợ thị trường thép.

Thép cây tại Thượng Hải tăng 1,1%, thép cuộn cán nóng tăng 1,1%, thép không gỉ giảm 1,36%.

Trung Quốc đã điều chỉnh tổng sản lượng thép thô năm 2022 khoảng 1,018 tỷ tấn, giảm 1,7% so với năm trước đó, theo số liệu của NBS. Trước đó họ đã báo cáo sản lượng năm 2022 là 1,013 tỷ tấn, giảm 2,1% so với năm 2021.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su Nhật Bản tăng do tăng trưởng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc mạnh hơn dự kiến.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 3,3 JPY hay 1,5% lên 227,5 JPY (1,67 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5 tăng 70 CNY lên 12.560 CNY (1.820 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục tăng, đánh dấu mức cao nhất trong gần 11 năm. Điều này cho thấy sự phục hồi của Trung Quốc vẫn đúng hướng, mang lại niềm tin cho giá cao su.

Một khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất của Nhật Bản giảm trong tháng 2 với tốc độ nhanh nhất trong hơn 2 năm, cho thấy sự khó khăn của các công ty trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát nguyên liệu thô và các nhà hoạch định chính sách kêu gọi tăng lương.

Đường tăng giá

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 0,5 US cent hay 2,5% lên 20,57 US cent/lb, trong phiên giá đã chạm mức cao 20,65 US cent.

Ấn Độ có thể xuất khẩu thêm 1 triệu tấn đường trong niên vụ 2022/23 nếu sản lượng ở mức cao của ước tính hiện tại, theo một quan chức của một trong những nhà máy sản xuất đường và ethanol lớn nhất nước này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 tăng 13,5 USD hay 2,4% lên 575,9 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 2,75 US cent hay 1,5% xuống 1,8355 USD/lb sau khi xuống mức thấp nhất trong 1,5 tuần tại 1,8025 USD.

Cà phê arabica vẫn được củng cố bởi thị trường giao ngay khan hiếm tại Brazil và Colombia cũng như dự trữ của sàn giao dịch đang sụt giảm.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 37 USD hay 1,7% lên 2.177 USD/tấn.

Ngô, lúa mì tăng giá

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng do hy vọng đợt giảm giá gần đây sẽ thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu mới.

Hợp đồng ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 5-1/2 US cent lên 6,35-3/4 USD/bushel, kết thúc chuỗi giảm giá 5 phiên liên tiếp.

Lúa mì tăng do việc săn giá hời sau khi hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông trên sàn giao dịch Chicago giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Lo ngại về nhu cầu xuất khẩu yếu của Mỹ đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 5 mềm đỏ vụ đông đóng cửa tăng 4-1/2 US cent lên 7,1 USD/bushel.

