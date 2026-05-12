Thị trưởng Mỹ nhận tội "làm đặc vụ cho Trung Quốc"

Thông tin trên được giới chức Mỹ xác nhận với AP hôm 11-5 (giờ địa phương).

Bà Eileen Wang, 58 tuổi, bị truy tố hồi tháng 4 với cáo buộc "làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc".

Theo các công tố viên, bà Wang đã thực hiện chỉ đạo từ quan chức Trung Quốc, trong đó có việc chia sẻ các bài viết có lợi cho Bắc Kinh, song không thông báo trước cho chính phủ Mỹ theo quy định.

Ảnh chụp bà Eileen Wang vào tháng 11-2024. Ảnh: Los Angeles Times

Bà Wang được bầu vào Hội đồng TP Arcadia gồm 5 thành viên hồi tháng 11-2022. Chức thị trưởng Arcadia được lựa chọn luân phiên từ các thành viên hội đồng.

Ông Dominic Lazzaretto, quan chức điều hành TP Arcadia, khẳng định vụ việc không liên quan đến tài chính hay nhân sự của chính quyền địa phương.

"Chúng tôi muốn nói rõ rằng cuộc điều tra này chỉ liên quan hành vi cá nhân của bà Wang. Những hành vi bị cáo buộc đã chấm dứt sau khi bà tuyên thệ nhậm chức vào tháng 12-2022"- ông Lazzaretto cho biết.

Theo giới chức liên bang Mỹ, bà Wang đã đồng ý nhận tội danh nghiêm trọng này. Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù.

Các luật sư của bà Wang cho hay thân chủ của họ nhận thức được tính nghiêm trọng của cáo buộc.

"Bà ấy xin lỗi và hối tiếc về những sai lầm đã mắc phải trong đời sống cá nhân. Tình yêu và sự tận tụy của bà ấy dành cho cộng đồng Arcadia không thay đổi, không hề dao động" - luật sư cho biết.

Thỏa thuận nhận tội xác định bà Wang và một cộng sự tên Yaoning "Mike" Sun đã làm việc cho Trung Quốc từ cuối năm 2020 đến năm 2022, để thúc đẩy lợi ích của Bắc Kinh tại Mỹ. Hoạt động này bao gồm việc quảng bá nội dung tuyên truyền thân Trung Quốc.

Ông Sun hiện thụ án 4 năm tù sau khi nhận tội tương tự hồi tháng 10 năm ngoái.

Bà Wang và ông Sun điều hành trang tin U.S. News Center, hướng tới cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

TP Arcadia nằm cách Los Angeles khoảng 21 km về phía Đông Bắc với khoảng 53.000 dân, đa số là người gốc Á và có đông đảo cộng đồng cư dân gốc Hoa.