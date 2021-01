Thị trường điện thoại tân trang giảm 9% trên toàn cầu trong năm 2020

Như chúng ta đã biết, Covid-19 đã tác động đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó, ngành công nghiệp điện thoại thông minh cũng không thuộc diện ngoại lệ. Điển hình là sức mua điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 8%. Một nghiên cứu mới đây cho biết, thị trường điện thoại tân trang (Refurbished) cũng đã giảm tương ứng vào năm 2020.

Khái niệm hàng Refurbished có lẽ còn khá xa lạ với người dùng Việt, thế nhưng tại thị trường nước ngoài, những sản phẩm Refurbished lại không hề xa lạ chút nào, đặc biệt là những món đồ công nghệ như điện thoại thông minh.

Thị trường smartphone tân trang được coi là thị trường thứ cấp (Ảnh minh hoạ)

Ví dụ, iPhone Refurbished là những sản phẩm vì nhiều lý do phải trả về nhà sản xuất, chẳng hạn như máy trưng bày tại các hội chợ thương mại,… sau khi được Apple thu lại sẽ trải qua hàng loạt các chẩn đoán về phần cứng để xác định lỗi cũng như sửa chữa, thay thế khi cần thiết. Sau đó, những chiếc điện thoại này sẽ được làm mới lại và đóng gói bán ra thị trường với một danh tính mới.

iPhone X Refurbished (Ảnh minh hoạ)

Có thể nói, smartphone tân trang được coi là thị trường thứ cấp. Cho đến nay, nó đã giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, Mỹ Latinh và Ấn Độ dường như bị ảnh hưởng nhiều nhất với mức giảm riêng lẻ lần lượt là 24% và 20%. Trung Quốc cũng phải đối mặt với sức nóng với mức tăng trưởng giảm 8% so với năm 2019.

Thị trường smartphone tân trang so với năm 2019 (Ảnh: Counterpoint)

Theo Giám đốc Nghiên cứu Jeff Fieldhack cho biết: "Việc nâng cấp ở phân khúc cao cấp cũng vẫn chậm, do người dùng tiếp tục giữ thiết bị của họ và chu kỳ thay thế kéo dài. Thiết bị cao cấp là chìa khóa cho số lượng thiết bị tân trang ở các nền kinh tế trưởng thành. Trung Quốc, thị trường lớn nhất cho các thiết bị tân trang, tuy nhiên nay đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do sự kết hợp của nền kinh tế trì trệ và thực tế là những người chơi trong hệ sinh thái thị trường tân trang ở Trung Quốc khó kiếm lợi nhuận hơn. Một phần do căng thẳng thương mại Trung - Mỹ ảnh hưởng đến thị trường thứ cấp do nhiều công ty lớn đang thận trọng hơn trong việc mua bán. Nhiều người chơi nhỏ hơn trong hệ sinh thái đã tăng trưởng, nhưng với những người chơi lớn hơn thì không".

Những lý do như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay căng thẳng chính trị tại Hồng Kông cũng lý giải cho hiện tượng này (Ảnh minh hoạ)

Giai đoạn nửa đầu năm 2020 của thị trường tân trang đã giảm 16% so với nửa đầu năm 2019. Khi đại dịch trở nên tồi tệ hơn, cách ly xã hội và các hạn chế kinh tế ở phần lớn các khu vực đồng nghĩa với việc dòng thiết bị tân trang lại giảm đi. So với năm ngoái, châu Âu, Mỹ và các nước khác giảm lần lượt 14%, 2% và 10%.

Biểu đồ so sánh sự khác biệt của năm 2020 so với năm 2019 (Ảnh: Counterpoint)

Điều đó nói lên rằng, nửa sau đã mang lại một chút hơi thở cho ngành nhờ vào những gã khổng lồ như chu kỳ ra mắt iPhone của Apple. Chính xác, theo Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao Glen Cardoza, thị phần của Apple trên thị trường thứ cấp đã tăng từ 39% lên 42%.

Apple đang chiếm lĩnh thị phần smartphone tân trang (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, thị trường chợ đen và Recommerce (buôn bán ngược lại các sản phẩm cũ/ mới) cũng tăng trưởng vào năm 2020. Thêm vào đó, giá bán trung bình của các thiết bị LTE tân trang đã có ​dấu hiệu tăng giá.

Theo: Counterpoint