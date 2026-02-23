Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc sau kỳ nghỉ Tết

Thống kê nhiều năm cho thấy, thị trường chứng khoán thường giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sau đó khởi sắc trở lại với sự cải thiện rõ rệt về điểm số và thanh khoản. Yếu tố mùa vụ này tiếp tục được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ lặp lại sau Tết Bính Ngọ.

Dữ liệu của VietstockFinance trong giai đoạn 2016 – 2025 cho thấy, chỉ số VN-Index có 8 lần tăng điểm trong 5 phiên và 10 phiên giao dịch đầu tiên sau Tết, ngoại trừ hai năm 2020 và 2023.

Thanh khoản cũng có xu hướng cải thiện sau kỳ nghỉ dài. Trong 10 năm qua, giá trị giao dịch bình quân của 5 phiên sau Tết đều cao hơn so với 5 phiên trước đó. Xét trong chu kỳ 10 phiên, có 7 năm ghi nhận thanh khoản gia tăng sau kỳ nghỉ.

Năm 2020 được xem là trường hợp đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh đúng thời điểm nghỉ lễ, nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Cú sốc y tế đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, khiến thị trường tài chính điều chỉnh sâu ngay sau kỳ nghỉ.

Trong khi đó, năm 2023 ghi nhận những phiên giao dịch đầu năm tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào cuối tuần đã kéo chỉ số quay đầu giảm điểm, phản ánh sự thận trọng trở lại sau giai đoạn hưng phấn ban đầu.

Nguồn: VietstockFinance

Dù chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn xu hướng thị trường luôn khởi sắc sau Tết, nhưng xác suất tăng điểm trong các phiên đầu năm vẫn cao hơn. Điều này phần nào phản ánh tính mùa vụ của dòng tiền cũng như tâm lý lạc quan và mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn của nhà đầu tư trong giai đoạn đầu năm.

Diễn biến trong hai năm gần đây (2024 – 2025) tiếp tục củng cố xu hướng này khi thị trường duy trì trạng thái tích cực trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên, hiệu ứng mùa vụ không đồng nghĩa với việc rủi ro được loại bỏ. Áp lực chốt lời, triển vọng vĩ mô kém tích cực, chi phí vốn duy trì ở mức cao hoặc tâm lý phòng thủ gia tăng đều có thể khiến xu hướng tăng bị suy yếu, thậm chí đảo chiều.

Trước kỳ nghỉ lễ năm nay, thị trường đã có 3 phiên hồi phục liên tiếp. Dự kiến, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại vào ngày 23/02. Các công ty chứng khoán cũng đã đưa ra những nhận định thận trọng cho tuần giao dịch đầu tiên của năm Bính Ngọ.

Theo phân tích kỹ thuật từ Chứng khoán BSC, trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ, VN-Index đã vượt khỏi kênh giá giảm nhưng vẫn chưa chinh phục được đường trung bình SMA20 tại vùng 1.825 điểm để quay lại vùng tích lũy trước đó. Dải Bollinger Band mở rộng theo hướng nghiêng nhẹ xuống, trong khi các chỉ báo kỹ thuật đang dần trở về trạng thái trung tính, cho thấy chỉ số vẫn trong quá trình tìm điểm cân bằng sau khi hình thành đáy ngắn hạn.

Để xác lập xu hướng tăng trong ngắn hạn, VN-Index cần vượt SMA20 với một phiên tăng điểm rõ ràng đi kèm sự cải thiện về thanh khoản. Dù thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực, xu hướng chung vẫn chưa thực sự rõ ràng và cần thêm các phiên giao dịch xác nhận sau kỳ nghỉ.

Dự báo khá thận trọng, các chuyên gia phân tích Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng cho rằng thanh khoản thấp những phiên trước chưa quyết định xu hướng thị trường. Lực mua cũng tập trung nhiều trong phiên ATC và cần theo dõi tính bền vững.

Bên cạnh đó, dòng tiền đang phân hóa và nhóm dẫn dắt chưa xuất hiện rõ ràng. Động lực tăng đến từ sự luân phiên vai trò ở nhóm vốn hóa lớn. Vậy nên, chỉ số khả năng còn tiếp tục rung lắc trong khu vực 1800 - 1830 điểm để củng cố thêm.

Ở kịch bản tích cực, PHS cho rằng, nếu lực cầu cải thiện, có thể kỳ vọng nhịp hồi hướng tới kháng cự cao hơn quanh vùng 1.850 điểm. Chiều ngược lại, hỗ trợ gần hiện là ngưỡng 1.780 điểm, dấu hiệu thoái lui dưới mức này có thể khiến áp lực điều chỉnh trở lại chi phối.

Thị trường vẫn đang trong quá trình kiểm định lại nhịp điều chỉnh, chưa xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng. Đa phần mặt bằng cổ phiếu cũng giữ vận động cân bằng và nghiêng về củng cố thêm nền giá. Chiều mua mới chỉ nên cân nhắc khi thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện theo hướng lan tỏa.