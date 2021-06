Thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới: Giá nhà chỉ tăng, không giảm, 88 người tranh nhau mua 1 căn hộ

Theo Bloomberg, dự án The Upper South của Henderson Land Development đã chứng kiến 45 căn hộ được bán ra chỉ trong vài giờ, với tổng trị giá lên đến 248 triệu HKD (32 triệu USD). Trong khi đó, dự án The Pavilia Farm III của New World Development nổi tiếng đến mức 88 người tranh nhau mua 1 căn hộ, khiến đây là dự án có nhu cầu cao nhất kể từ năm 1997.

Hiện tại, giá bất động sản ở thành phố này đang dao động ở gần mức cao nhất mọi thời đại vào giữa năm 2019. Theo Centaline Property Agency, khối lượng giao dịch tại thị trường thứ cấp tại 10 khu nhà ở lớn nhất sẽ vượt mức 20 tỷ HKD trong nửa đầu năm 2021, mức cao nhất trong 23 năm.

Thời gian gần đây, Hồng Kông không phải khu vực duy nhất trải qua cơn sốt bất động sản được thúc đẩy bởi lãi suất thấp chưa từng có nhằm hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu trước ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, đà tăng mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản ở thành phố này lại đi ngược với những diễn biến ở thực tế.

Cuộc biểu tình lớn diễn ra vào năm 2019 và việc ban hành luật an ninh quốc gia vào năm sau đã khiến tương lai của thành phố này đứng trước những áp lực lớn. Nhiều người dân sau đó đã ồ ạt di cư đến Anh thông qua chương trình Hộ chiếu Hải ngoại Anh (BNO). Tình trạng trên càng khiến nỗi lo về doanh số bất động sản sụt giảm trở nên căng thẳng hơn.

Song, những mối lo ngại đó dường như là… vô ích tại một thành phố 7,5 triệu dân – nơi không gian nào cũng là điều quý giá và nhu cầu đối với nhà ở tiếp tục cao hơn nguồn cung. Theo CBRE, giá trị bất động sản trung bình của Hồng Kông là 1,25 triệu USD, cao nhất thế giới, tính đến tháng 6/2020.

Nelson Wong – trưởng nhóm nghiên cứu tại Jones Lang LaSalle Trung Quốc, cho biết: "Dù tỷ lệ di cư tăng lên có thể là điều không thuận lợi đối với giá nhà ở. Tuy nhiên, tác động tiêu cực dường như là rất nhỏ, không đủ để xoay chuyển tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu nghiêm trọng hiện nay."

Sự vững chắc của thị trường là một dấu hiệu đáng mừng đối với các nhà phát triển bất động sản và nền kinh tế Hồng Kông nói chung. Tuy nhiên, việc này cũng tạo ra nhiều vấn đề. Mức giá tăng cao hơn nữa có thể tạo thêm áp lực đối với chính quyền thành phố để điều chỉnh, giúp giá nhà ở dao động ở mức hợp lý hơn tại một thành phố chỉ có 52% người dân sở hữu căn hộ.

Chính quyền Hồng Kông đã và đang hành động. Họ đang đẩy mạnh việc thu hồi những khu đất ở Tân Giới nhằm tăng nguồn cung, đồng thời đưa ra tín hiệu về việc áp dụng thuế đất trống đối với đất tồn kho mới, chưa bán được. Ngoài ra, một dự án đảo nhân tạo trị giá 80 tỷ USD đang được thực hiện để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng tài sản, mặc dù người mua nhà sẽ phải đợi đến những năm 2030 mới hoàn thiện.

Hơn nữa, giới chức Hồng Kông cũng đưa ra những biện pháp giúp quá trình mua nhà bớt phức tạp. Vào năm 2019, chính quyền thành phố đã giảm tỷ lệ tiền trả trước bắt buộc đối với một số khoản thế chấp bắt buộc.

Patrick Wong – nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết những hạn chế về bảo hiểm thế chấp được nới lỏng sẽ cho phép các ngân hàng cho vay nhiều hơn mà không phải đối mặt với rủi ro tín dụng tăng lên. Điều này cũng giúp doanh số bán nhà ở được duy trì bất chấp làn sóng di cư sang Anh.

Theo Bộ Nội vụ Anh, chương trình BNO đã nhận được 34.000 đơn đăng ký vào cuối quý I. Bloomberg Intelligence ước tính rằng có tới 16.300 chủ nhà có thể rời thành phố này và thu được số tiền khoảng 19 tỷ USD nếu toàn bộ số này quyết định bán bất động sản.

Sự lạc quan đối với thị trường bất động sản Hồng Kông được phản ánh trong cổ phiếu của các nhà phát triển "Big 4" của thành phố này. Sun Hung Kai Properties Ltd., CK Asset Holdings Ltd., Henderson Land và New World đều chứng kiến cổ phiếu tăng giá. Trong khi đó, cổ phiếu CK Asset tăng mạnh nhất với 31%.

Nguồn cung nhà ở của thành phố này luôn ở mức thấp có thể là do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ở thời điểm đó, chính quyền Hồng Kông đã đóng băng nguồn cung đất để hỗ trợ thị trường bất động sản.

Ling Kar-kan – cựu quan chức quy hoạch của chính phủ, cho biết Hồng Kông cũng không tiếp tục nới lỏng nguồn cung một cách quyết liệt cho đến khoảng năm 2008. Điều này đã gây ra tình trạng bế tắc và các vấn đề nhà ở hiện nay.

Hiện tại, nguồn cung nhà mới tại Hồng Kông tiếp tục giảm. Số lượng các công ty tư nhân có thể xây dựng từ những mảnh đất có sẵn đã giảm từ mức cao nhất là 25.500 vào 3 năm trước xuống còn 13.200 vào năm nay, theo trung tâm nghiên cứu Our Hong Kong Foundation.

Ngoài ra, người mua đến từ Trung Quốc đại lục tăng thúc đẩy nhu cầu mua nhà tại Hồng Kông. Theo Midland Realty, nhóm người này chiếm 11,2% lượng mua nhà trong 4 tháng đầu năm nay, tăng từ 10,5% trong cùng kỳ năm ngoái.

Tất cả những yếu tố này đều khiến giá nhà ở tiếp tục tăng cao hơn. Cushman & Wakefield dự đoán giá nhà ở tại Hồng Kông sẽ tăng 5% lên mức kỷ lục vào nửa cuối năm nay.

