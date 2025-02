Ngày 13/2, liên quan vụ phát hiện một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, cơ quan công an Quảng Nam vừa phối hợp với công an địa phương xác minh những thông tin liên quan vì nghi vấn nạn nhân là người ở Đà Nẵng.

“ Hiện chưa thể khẳng định nạn nhân là người cư trú tại phường Nại Hiên Đông vì còn phải đợi kết luận từ phía cơ quan công an. Theo thông tin chính quyền nắm được thì cơ quan Công an Quảng Nam đang phối hợp với công an địa phương xác minh thông tin. Sẽ phải chờ kết quả giám định ADN ”, ông Thống cho biết.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 10/2, Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung phát hiện một phần thi thể trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Đặc điểm nhận dạng một phần thi thể này là nữ. Trên cổ tay trái thi thể có đeo 4 vòng lắc bạc, ngón áp út tay trái đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá.Qua khám nghiệm hiện trường, thi thể nữ giới này đang trong giai đoạn phân huỷ.

Cơ quan điều tra đang làm các bước xác định danh tính nạn nhân.