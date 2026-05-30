Thi thể người phụ nữ khoảng 25 đến 35 tuổi trôi dạt vào bờ biển Long Hải

Ngọc Giang
|

Trên cổ người phụ nữ đeo sợi dây chuyền màu trắng có mặt hình Phật Quan Âm màu vàng và đôi bông tai.

Ngày 30-5, Công an TPHCM điều tra và xác minh danh tính 1 phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên địa bàn xã Long Hải.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29-5, người dân phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt vào khu vực bờ biển gần khu nghỉ dưỡng 298 (xã Long Hải) nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện thi thể phụ nữ trôi dạt vào biển Long Hải - Ảnh 1.

Trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu trắng có mặt hình Phật Quan Âm màu vàng

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nữ giới, khoảng 25 đến 35 tuổi, tóc dài màu đen, da ngăm. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu trắng có mặt hình Phật Quan Âm màu vàng và đôi bông tai.

Cơ quan chức năng cho biết trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính. Nguyên nhân tử vong đang được tiếp tục làm rõ.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Long Hải đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan hoặc nghi ngờ nạn nhân là người thân, người quen của mình thì liên hệ cơ quan công an địa phương gần nhất hoặc trực tiếp đến Công an xã Long Hải để cung cấp thông tin.

Người dân cũng có thể đến Nhà đại thể Bệnh viện Bà Rịa để nhận dạng, hỗ trợ cơ quan chức năng sớm xác định danh tính nạn nhân và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

