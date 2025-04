Thi thể nghi can sát hại 2 người phụ nữ ở Bình Dương được tìm thấy dưới sông Đồng Nai

Chiều 19-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nghi can

Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, một người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dưới sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An, thuộc phường Quang Vinh (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua một số đặc điểm nhận dạng như quần áo, hình xăm trên ngực và nhận dạng từ người thân, công an xác định thi thể này là Nguyễn Quốc C. (SN 1989 tuổi, quê Đồng Tháp).



Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai người phụ nữ tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17-4 trước đó.

Nạn nhân là bà N.T.H. (SN 1979 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (SN 2005 tuổi), cùng quê Đồng Tháp, cả 3 người này đều làm chung một công ty ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu nghi do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, hiện Công an 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang phối hợp, điều tra.