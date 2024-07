Thi thể nam thanh niên trôi dạt gần khu vực lồng bè nuôi cá ở Quảng Nam

Theo đó, khoảng 7h25 ngày 15/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại (Bộ độ Biên phòng Quảng Nam) tiếp nhận tin báo của người dân địa phương về việc phát hiện thi thể (chưa rõ lai lịch) trong tư thế nằm sấp, đang phân hủy, trôi dạt gần khu vực lồng bè nuôi cá thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 1 cano cùng 7 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để tiến hành trục vớt và đưa thi thể vào khu vực dưới chân cầu Cửa Đại.

Công an TP Hội An trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự khám nghiệm, giám định tử thi để xác định nguyên nhân chết và phục vụ công tác nhận dạng.

Đặc điểm nhận dạng tử thi: Nam giới, cao 170cm, trạc khoảng 29 tuổi, tóc màu đen dài chấm tai; mặc quần dài kaki dây rút màu kem, không mặc áo; cổ tay phải đeo sợi dây kim loại; cánh tay trái có hình xăm.

Chiếc điện thoại được tìm thấy trong túi quần của nạn nhân. (Ảnh: C.A)

Cơ quan chức năng thông báo ai là người thân của nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên thì liên hệ Công An TP Hội An (địa chỉ: 06 Ngô Gia Tự, TP Hội An; số điện thoại: 02353861204).

Được biết, cách đây 1 năm, tại Quảng Nam, người dân địa phương phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng thông.

Cụ thể, trưa 24/7/2023, người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở rừng thông thuộc xã Tam Tiến, huyện Núi Thành. Ngay lập tức, người dân trình báo chính quyền địa phương cùng Công an huyện Núi Thành.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh Đ. ở thôn Ngọc An, xã Tam Tiến. Tại hiện trường, thi thể anh Đ. đang trong giai đoạn phân hủy.