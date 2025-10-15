HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi thể nam thanh niên mặc áo có chữ TeamViewer nổi trên sông ở Huế

Q.Nhật |

Thi thể một nam thanh niên được phát hiện trên sông trong tình trạng phân huỷ, khó nhận dạng.

Sáng 15-10, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đang làm các thủ tục mai táng thi thể một nam thanh niên được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân. 

Đội thiện nguyện Đội 0 đồng SOS Huế đã tiến hành hỗ trợ để đưa thi thể nạn nhân này đi an táng tại nghĩa trang.

Thi thể nam thanh niên mặc áo có chữ TeamViewer nổi trên sông ở Huế- Ảnh 1.

Các tình nguyện viên Đội 0 đồng SOS Huế tiến hành khâm liệm thi thể nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 14-10, một người dân ở phường Phú Xuân khi đi qua cầu Bãi Dâu, đoạn giao giữa sông Đông Ba và sông Hương, đã phát hiện một thi thể nổi trên sông nên trình báo công an. Lực lượng Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành vớt, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao tầm 1,7 m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương. Thi thể đang trong giai đoạn trương phìn, phân huỷ, khó nhận dạng.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày. Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.

Hình ảnh có thể khiến tài khoản Zalo bị khóa vĩnh viễn
Tags

thi thể nam thanh niên

UBND phường Phú Xuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại