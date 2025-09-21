Chiều 21-9, Công an xã Hóc Môn (TP HCM) phối hợp các đơn vị liên quan tìm thấy thi thể thiếu niên đi câu cá bị trượt xuống sông mất tích.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Hơn 13 giờ cùng ngày, thi thể em L. (16 tuổi, học sinh trường THCS Tô Ký) được tìm thấy tại khu vực sông dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn.

Theo ông Phong (51 tuổi, ngụ xã Hóc Môn), thời điểm trên, thi thể em L. đã nổi lên mặt sông cầu Xáng, đoạn cách hiện trường phát hiện xe đạp điện khoảng 100 m.

Trước đó, hơn 9 giờ sáng 20-9, người dân phát hiện một xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn mà không có ai trông coi. Nghi đã có người trượt chân xuống nước, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Theo người dân, khu vực trên thường có một thiếu niên đến câu, bắt cá. Có lẽ người này đã trượt xuống sông mất tích.

Được biết em L. thích đi câu cá khi rảnh rỗi. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.