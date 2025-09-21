HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi thể nam sinh dưới chân cầu ở TP HCM

Anh Vũ |

Thi thể nam sinh 16 tuổi được tìm thấy cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 100 m.

Chiều 21-9, Công an xã Hóc Môn (TP HCM) phối hợp các đơn vị liên quan tìm thấy thi thể thiếu niên đi câu cá bị trượt xuống sông mất tích.

Thi thể nam sinh dưới chân cầu ở TP HCM- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Hơn 13 giờ cùng ngày, thi thể em L. (16 tuổi, học sinh trường THCS Tô Ký) được tìm thấy tại khu vực sông dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn.

Theo ông Phong (51 tuổi, ngụ xã Hóc Môn), thời điểm trên, thi thể em L. đã nổi lên mặt sông cầu Xáng, đoạn cách hiện trường phát hiện xe đạp điện khoảng 100 m.

Trước đó, hơn 9 giờ sáng 20-9, người dân phát hiện một xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn mà không có ai trông coi. Nghi đã có người trượt chân xuống nước, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Theo người dân, khu vực trên thường có một thiếu niên đến câu, bắt cá. Có lẽ người này đã trượt xuống sông mất tích.

Được biết em L. thích đi câu cá khi rảnh rỗi. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Miền Bắc mưa từ đêm nay
Tags

thi thể nam sinh

Công an xã Hóc Môn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại