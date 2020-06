Thi thể bé trai bị bỏ rơi ở hố ga được giao cho xã Thanh Mỹ

Ông Vũ Việt Hùng (Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) chia sẻ với báo giới, bé Nguyễn Văn An bị bỏ rơi ở hố ga trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đã mất lúc 13h30 chiều nay (29/6) và không có người thân bên cạnh.

Bệnh viện Xanh Pôn sẽ giao tử thi cho xã Thanh Mỹ (Sơn Tây), nơi đưa bé xuống cấp cứu, cùng với cơ quan công an để lo các bước tiếp theo.

Theo phía bệnh viện, bé An đã rất kiên cường trong 2 ngày đầu tiên được đưa tới viện. Tình trạng của bé sau đó dần xấu đi, phải thở máy, 2 đáy phổi đông đặc, xẹp và giảm thể tích phổi. Vài ngày trước, bé nhiễm khuẩn nặng nhất là ở phổi và khó kiểm soát, tiểu cầu giảm thấp.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bé An nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm. Mặc dù các bác sĩ hết sức nỗ lực cứu chữa, nhưng bé không qua khỏi, vì thế ngoài chi phí điều trị tại bệnh viện, số tiền ủng hộ còn lại của bé sẽ được bệnh viện giao cho cơ quan chức năng để có phương án xử lý.



"Các chị ở xã Thanh Mỹ, nơi tìm thấy cháu bé đã rất thương yêu cháu, các chị đã nhiều lần đi về trên quãng đường 120km thăm cháu, nếu không về được các chị lại gọi điện hỏi thăm.

Bệnh viện cũng đã rất nỗ lực hội chẩn với Bệnh viện Nhi trung ương và các chuyên gia của Anh, nhưng rất tiếc cháu không qua khỏi do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết", Tuổi trẻ online dẫn thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn.

Bé An bị mẹ đẻ là P.T.T (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) vứt bỏ ở hố ga bỏ hoang trên địa bàn thị xã Sơn Tây đêm 6/6. Tên Nguyễn Văn An là do các bác sĩ đặt cho bé.

Theo ghi nhận của báo giới, trong thời gian bé ở viện, có một phụ nữ quê ở tỉnh Hà Tĩnh tới nhận là bà ngoại cháu xin thăm cháu. Người phụ nữ này nói có giấy tờ chứng minh mối liên quan với mẹ đẻ cháu bé. Tuy nhiên, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh Xanh Pôn thời điểm đó cho hay: "Khi hỏi thông tin người phụ nữ này nói rằng đọc báo biết được thông tin. Do chưa đủ căn cứ chứng minh nên chúng tôi không giải quyết".

