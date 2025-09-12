Thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 đội mưa trình diễn trang phục dân tộc

Tối 11/9 tại TPHCM đã diễn ra đêm thi Trang phục Văn hoá Dân tộc (The Grand National Costume) của Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Dù mưa lớn bất ngờ đổ xuống ngay trước giờ khai mạc, hàng trăm khán giả vẫn đội mưa, kiên nhẫn chờ đón các màn trình diễn. Đến khi chương trình bắt đầu, cơn mưa ngớt dần và tạnh hẳn.

Trưởng ban giám khảo - hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động cho biết: " Đây không chỉ là thời trang mà còn là cách thể hiện bản sắc dân tộc. Các thí sinh và nhà thiết kế đã thổi hồn vào từng bộ trang phục, tạo nên những tác phẩm văn hóa độc đáo ".

Tham gia đêm thi là 40 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025, trình diễn các thiết kế do bốn đội mentor gồm NTK Nguyễn Việt Hùng, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu và Ivan Trần hướng dẫn.

Mỗi đội mang đến câu chuyện riêng từ cổ tích, trò chơi dân gian, ẩm thực, làng nghề thủ công cho đến tín ngưỡng và di sản văn hóa phi vật thể.

Nhiều hoa hậu, á hậu trở lại sân khấu trong vai trò vedette như: Võ Lê Quế Anh mở màn với Khảm Xà Cừ – thiết kế từng đoạt giải cao nhất tại Miss Grand International 2024; Trần Tiểu Vy kết màn cho team Ivan Trần bằng Cửu Hoa Nghinh Thánh; Lê Hoàng Phương gây ấn tượng với Thăng Long Hội; trong khi Lê Phan Hạnh Nguyên khép lại team Vũ Việt Hà bằng Phi Nghê Thiên Vân.

Một số trang phục trong đêm thi.

Không chỉ là phần thi phụ nhằm chọn ra bộ trang phục văn hóa dân tộc xuất sắc để đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, sự kiện còn là nơi tôn vinh tài năng của các nhà thiết kế trẻ, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đêm thi khép lại bằng tiết mục nghệ thuật Con cháu Vua Hùng toàn cầu do Nam vương Tuấn Ngọc và ca sĩ Lưu Hiền Trinh trình diễn mang đến không khí hào hùng, khẳng định bản sắc dân tộc.