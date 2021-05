Thí sinh mắc Covid-19 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp

Tính đến ngày 10/5, trên cả nước đã có hàng chục tỉnh, thành phố phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Đây cũng là thời điểm gần với kỳ thi tốt nghiệp THPT, liệu dịch bệnh sẽ ảnh hưởng ra sao đến kỳ thi này là điều mà không ít thí sinh và phụ huynh đang lo ngại.

Trả lời về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ đã xây dựng các kịch bản khác nhau tương xứng với diễn biến của dịch Covid-19.

Các địa phương cần tập trung rà soát, sắp xếp các địa điểm thi, chuẩn bị các phòng thi, phòng trường hợp có các thí sinh là F1, F2, F3, rà soát các thiết bị, khâu in sao đề thi, chấm thi. Đặc biệt chú trọng đến khâu tập huấn giáo viên, nhất là các cán bộ trọng yếu tham gia in sao đề thi.

"Riêng đối với những học sinh thuộc diện F0, các em là bệnh nhân phải đi điều trị bắt buộc, không dự thi được. Đối chiếu với quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Trường hợp này cũng giống với các trường hợp đặc biệt khác như tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác không thể tham dự được kỳ thi”, ông Mai Văn Trinh cho biết.

Đại diện Cục quản lý chất lượng cho biết thêm, quan điểm của Bộ là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, an toàn và đặc biệt là an toàn trong phòng chống dịch. Tùy vào diễn biến của dịch bệnh, Bộ sẽ quyết định phương án thi cụ thể theo nguyên tắc tổ chức thi với các địa phương an toàn không phải giãn cách xã hội.

Tại các điểm thi sẽ bố trí các phòng thi riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3 cùng các phương án phòng chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi.

Bộ cũng đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo chất lượng và đủ số lượng trong trường hợp phải thi nhiều đợt.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6-9/7 với 5 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội./.