Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe dáng cực phẩm với bikini

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê Tiền Giang. Cô hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Hoàng An sở hữu chiều cao là 1m70 cùng số đo ba vòng 83-59-94. Hoàng An vừa hoàn tất kỳ thi IELTS vào đầu tháng 8 vừa qua với kết quả 8.0 sau 3 tuần ôn tập. Bên cạnh đó, cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, và đang tự học tiếng Tây Ban Nha.