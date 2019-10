Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ vấp chỉ trích nặng nề vì bị cho là "giả tạo", thái độ kém

Tối qua (18/10), tập 3 chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã lên sóng, với nhiều tình tiết gay cấn và kịch tính.



Trong tập này, các thí sinh sẽ phải trải qua hai phần thi là thể hiện kiến thức về chăm sóc da và trình diễn trang phục theo nhóm.

Trong đó, ở phần thi thứ hai là trình diễn trang phục theo nhóm đã xảy ra rất nhiều xung đột, tranh cãi giữa các thí sinh. Nổi bật trong các cuộc tranh cãi là thí sinh Mỹ Khôi, cô gái có mái tóc ngắn giống H’Hen Niê.

Cụ thể, khi bước vào phần thi thứ hai, các thí sinh được chia đội theo ba phong cách thời trang khác nhau và được tự do chọn đồ để mặc.

Mỹ Khôi

Thí sinh Tường Linh chọn được cho mình một đôi guốc ăn ý nhưng lại bị Mỹ Khôi cướp mất. Cô phát hiện ra và chạy tới đòi, nhưng Mỹ Khôi nhất định không chịu trả. Tường Linh giận dữ nói:

"Trên bàn đó có đồ của chị, tất cả mọi người đều thấy quần áo, túi xách của chị ở đó, chứng tỏ khu vực đó chị để đồ mà em lại không biết rồi lấy đôi giày của chị là sao?

Em lấy đồ thì em phải nhìn xung quanh có ai rồi hỏi mọi người chứ. Trong cuộc thi thì phải văn minh chứ không phải đi lấy đồ của nhau. Đi thi thì phải văn minh, lịch sự".

Mỹ Khôi cứng rắn đáp lại: "Nhưng chị đâu có ghi đấy là khu vực đồ của chị. Vấn đề ở đây là đôi giày nằm ở khu vực phụ kiện chung và mọi người đều cùng nhau lấy.

Xung đột nảy lửa

Chị lấy xong đồ thì phải giữ cái đồ đó trên tay của chị mới đúng. Trong cuộc thi thì phải biết giữ đồ của mình".

Không đòi được đồ, Tường Linh bức xúc chia sẻ với ban tổ chức: "Tôi đã lấy đôi giày đó trước rồi. Lấy xong, tôi để trên bàn rồi mải mê chọn đồ cho các bạn trong team.

Xong xuôi, tôi quay lại bỗng thấy mất đôi giày. Tôi nhìn quanh thấy nó nằm ở khu vực của Mỹ Khôi nên ra xin lại nhưng không được.

Tôi rất tức giận, tôi không ngờ Mỹ Khôi lại có thái độ như vậy với tôi. Tôi muốn kết thúc cuộc cãi vã nên đã chấp nhận lấy đôi giày chật hơn. Tôi đến đây để thi chứ không phải tạo câu chuyện thị phi".

Tường Linh bức xúc

Mỹ Khôi cũng bực bội: "Tôi thấy đôi giày đó phù hợp với tôi thì tôi lấy thôi. Tôi lấy nó ở khu vực phụ kiện chung cơ mà. Làm sao lại có cái lí luận lạ như thế? Tôi thấy vô lí nên tôi vẫn quyết giữ lấy đôi giày đó.

Đồ đó phải ở trên người của mình thì mới là của mình. Không thể nào đến nói đó là đồ của mình rồi bắt người ta đưa cho mình".

Sau đó, Mỹ Khôi đã bị giám khảo Hoàng Samuel nhắc nhở: "Tôi phải nhắc nhở Mỹ Khôi chuyện giành giày. Các bạn có bao giờ thấy diễn viên, người mẫu hay ngôi sao hạng A nào tranh giành trong cánh gà như thế không? Tất cả chỉ vì các bạn chưa hiểu nhau.

Tôi khuyên các bạn rằng, trong bất cứ môi trường, công việc nào, sự nhẫn nhịn mới là bước tiến của mình để tiến xa hơn. Đừng quên rằng các bạn đang thi hoa hậu.

Đến đây để đấu với nhau bằng trí tuệ, tài năng chứ không phải bằng những trò trẻ con như vậy".

Nhưng chưa dưng lại ở đó, tới gần cuối chương trình, Mỹ Khôi còn đổ lỗi cho việc phần thi của nhóm mình chưa tốt là vì bị mất bông tai. Cô tố giác với giám khảo:

"Sau khi thi, nhóm em vô tình phát hiện rằng đôi bông tai bọn em bị mất nằm trong tay một thí sinh. Hiện tại, em đang thắc mắc xem có phải bạn thí sinh ấy là người đã lấy đôi bông tai đó hay không".

Mỹ Khôi tố giác thí sinh khác

Thí sinh mang số báo danh 236 sau khi bị Mỹ Khôi tố giác đã thanh minh: "Lúc thay đồ em thấy đôi bông tai ở quanh chỗ bọn em nên em có lấy. Em có hỏi mọi người xem có được lấy đôi bông đó không thì mọi người nói có, nên em mới lấy".

Nhưng Mỹ Khôi không buông tha, nói tiếp: "Bạn trả lời như thế khiến em thấy lạ. Mọi người đã chia khu hết rồi và khu của đội em không thể nào bạn lại nhầm sang khu của đội bạn rồi lấy đồ được".

Thái độ của Mỹ Khôi khi thí sinh 236 thanh minh

Điều này khiến người mẫu Vũ Thu Phương nổi giận mắng thí sinh số 236: "Nãy giờ em đang cố tình biện minh bằng cách đổ thừa cho người khác à?

Nếu em cứ vô tư như thế này thì em sẽ mắc bao nhiêu sai lầm trong tương lai? Em biết đôi bông tai của em thuộc về bạn kia mà em không tỏ bất cứ thái độ nào xin lỗi.

Là một nghệ sĩ thì phải cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình bằng đạo đức. Đừng cố gắng chạm vào vương miện hữu hình, hãy cố gắng đội vương miện vô hình ngay hôm nay, trên đầu các bạn".

Vũ Thu Phương tức giận

Chính điều này đã khiến Mỹ Khôi bị khán giả chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng cô "giả tạo", và cố tình gây khó dễ cho người khác.

Mỹ Khôi bị chỉ trích nặng nề

Ngoài Mỹ Khôi, chương trình tuần này còn xảy ra xung đột giữa thí sinh Trương Quỳnh Ngọc và thí sinh Đỗ Thị Thu Huyền. Trương Quỳnh Ngọc bức xúc:

"Tôi đang muốn trao đổi với bạn Phương về cách thức di chuyển, pose dáng. Tôi vừa kêu chị Phương ơi thì Huyền đã to tiếng, không cho tôi nói. Việc này khá mất lịch sự, khi người khác nói thì nên để cho người ta nói.

Tôi không hiểu sao lại bị cắt lời như thế. Tôi chưa hề mở miệng ra thể hiện ý nào hết. Đó là do tính cách của Huyền thích cắt ngang".

Đỗ Thị Thu Huyền giải thích: "Do chất giọng tôi lớn, nhạc to nên Ngọc không hiểu ý của tôi thôi. Tôi không to tiếng hay cắt ngang ai cả".

Điều này một lần nữa khiến Vũ Thu Phương phải chỉnh đốn: "Các em cư xử với nhau như vậy rất thiếu văn minh. Tôi không chấp nhận các em đối xử với nhau kiểu như thế. Tôi đề nghị các em cẩn trọng hơn trong cách phát ngôn lẫn hình ảnh các em đang đại diện".