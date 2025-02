Thí sinh giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 chính thức nhận giải thưởng "khủng"

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Hà Nội tổ chức đã tìm ra thí sinh xuất sắc cho giải đặc biệt là ca sĩ Mộc An vào những ngày cuối năm Giáp Thìn. Giải đặc biệt có giá trị hơn 500 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật, nổi bật phải kể tới chiếc xe ô tô của thương hiệu Việt.

Và vào hôm qua (27/2), Đài Hà Nội đã chính thức trao thưởng giải thưởng giá trị là chiếc xe ô tô cho ca sĩ Nguyễn Mộc An - người đoạt giải đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Tại sự kiện, ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Quảng cáo Đài Hà Nội, Phó Ban Tổ chức thường trực cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 chia sẻ: "Thay mặt Ban Tổ chức - Đài Hà Nội, tôi xin chúc mừng ca sĩ Nguyễn Mộc An! Mong rằng phần thưởng này sẽ tiếp thêm động lực để Mộc An tiếp tục theo đuổi đam mê, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Quảng cáo Đài Hà Nội trao giải thưởng cho Mộc An.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng, khoảnh khắc ý nghĩa này sẽ truyền cảm hứng đến các tài năng trẻ, khuyến khích nhiều giọng ca triển vọng tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội trong những mùa giải tới, để cùng nhau tạo nên một sân chơi nghệ thuật uy tín và giàu cảm xúc".

Chủ nhân giải thưởng - ca sĩ Mộc An bày tỏ: "Dù biết giải thưởng đã thuộc về mình rồi nhưng lúc này Mộc An vẫn thấy xúc động và hạnh phúc. Mộc An có giấy phép lái xe từ lâu nhưng chưa có xe, và giải thưởng của Đài Hà Nội là món quà vô cùng thiết thực dành cho Mộc An".

Cô giáo của Mộc An - NSƯT Tố Nga cũng tới tham dự chương trình và chúc mừng học trò của mình. "Trong không khí ấm áp và xúc động này, Tố Nga rất vui mừng khi chứng kiến Mộc An chạm đến thành quả mà cả cô và trò đều nỗ lực và mong muốn thời gian vừa qua".

Ca sĩ Mộc An.

Nghệ sĩ Tố Nga chia sẻ về học trò.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Hà Nội tổ chức có hơn 700 thí sinh đăng ký tham gia, trải qua nhiều vòng thi từ sơ khảo 1, sơ khảo 2, 3 đêm bán kết với 1 đêm chung kết cùng sự lựa chọn khắt khe của các giám khảo như nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quang Vinh, NSND Mai Hoa, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Anh Thơ... đã tìm ra được những thí sinh xuất sắc nhất để trao các giải thưởng.

Sau cuộc thi một thời gian ngắn, hàng loạt các ca sĩ trẻ dần khẳng định bản thân qua nhiều show diễn. Nguyễn Mộc An - giải đặc biệt, Ninh Trịnh Quang Minh - giải nhất dòng nhạc nhẹ, Đặng Ngọc Anh - giải nhất dòng thính phòng, Phạm Thị Huyền - giải nhất dòng dân gian hay những thí sinh giải nhì như ca sĩ trẻ Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Tuấn Anh… đều có rất nhiều chương trình chào đón và mời biểu diễn.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 dự kiến sẽ khởi động sớm với rất nhiều điểm mới mẻ về format, cách thức tổ chức và đặc biệt, phần thưởng sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Tiếng hát Hà Nội 2025 sẽ mở rộng quy mô toàn quốc, thậm chí cả những thí sinh từ ngoại quốc.