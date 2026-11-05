Thí sinh duy nhất trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia về nhì vẫn được trao vòng nguyệt quế

Không giành chiến thắng, nhưng nam sinh này vẫn có được chiếc vòng nguyệt quế mà mình mong ước.

Trong hơn 26 năm phát sóng, vòng nguyệt quế của Đường Lên Đỉnh Olympia vốn là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Thế nhưng, từng có một ngoại lệ đặc biệt vào năm 2017, thí sinh Phạm Phú Vinh dù về nhì vẫn được ban tổ chức gửi tặng một chiếc vòng nguyệt quế để làm kỷ niệm. Đằng sau món quà ấy là một sự cố gây tranh cãi về đáp án và cách xử lý kết quả của chương trình.

Câu chuyện xảy ra sau cuộc thi tuần 2, tháng 1, quý III của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17, phát sóng ngày 5/3/2017. Bốn thí sinh góp mặt trong trận đấu khi đó là Trần Bảo Nhân, Nhân Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hải và Phạm Phú Vinh. Kết thúc cuộc thi, Nhân Thanh Tùng là người giành chiến thắng, còn Phạm Phú Vinh về nhì.

Tuy nhiên, kết quả này lại gây tranh cãi khi một khán giả phát hiện hai câu trả lời liên quan đến kiến thức Hóa học của Thanh Tùng bị cho là chưa chính xác nhưng vẫn được tính điểm. Sai sót trong quá trình chấm điểm khiến kết quả chung cuộc bị đặt dấu hỏi, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận về tính công bằng của cuộc thi.

Nhân Thanh Tùng là người giành chiến thắng

Sáng 9/3/2017, ê-kíp Đường Lên Đỉnh Olympia chính thức thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến các thí sinh, đặc biệt là Phạm Phú Vinh. Dù vậy, ban tổ chức cho biết sẽ không thay đổi kết quả bởi theo quy định của chương trình, điểm số được xác nhận sau phần thi Về đích là kết quả cuối cùng và không thể hủy bỏ. Như vậy, Nhân Thanh Tùng vẫn được giữ nguyên danh hiệu người chiến thắng cuộc thi tuần hôm đó.

Giữa những tranh luận, Phạm Phú Vinh - nam sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương cũ) khi đó cho biết hoàn toàn đồng ý với quyết định của ban tổ chức và không có ý định khiếu nại. Cậu cũng dành lời khen cho Thanh Tùng, nhận xét đối thủ là người thông minh, bản lĩnh và xứng đáng với vị trí dẫn đầu.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là mong ước của Phú Vinh sau khi rời trường quay. Với nam sinh, được tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia vốn đã là một ước mơ. Sau cuộc thi, cậu chỉ có cơ hội giữ lại một chiếc áo làm kỷ niệm nên rất mong có thêm chiếc vòng nguyệt quế để lưu giữ dấu ấn của hành trình này.

Thí sinh Phạm Phú Vinh là người về nhì trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng ngày 5/3/2017

Chiều 11/3/2017, Phú Vinh xác nhận đã nhận được món quà đặc biệt từ chương trình. Ban tổ chức đã liên hệ với nam sinh và nhà trường để gửi lời xin lỗi, đồng thời trao tặng cậu một chiếc vòng nguyệt quế kỷ niệm theo đúng nguyện vọng. Chia sẻ khi ấy, Phú Vinh bày tỏ niềm vui và sự vinh dự khi mong ước của mình trở thành sự thật.

Nhà báo Tùng Chi khi đó là Phó trưởng Ban sản xuất các chương trình Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là đạo diễn Đường Lên Đỉnh Olympia cho biết việc Phú Vinh nhận vòng nguyệt quế là niềm vui không trọn vẹn đối với cả thí sinh lẫn ê-kíp. Nữ đạo diễn bày tỏ sự tiếc nuối vì ban cố vấn và nhóm thực hiện đã không đủ tỉnh táo để phát hiện sai sót ngay tại thời điểm ghi hình, dẫn đến việc không thể thay đổi kết quả sau đó.

Nữ MC cũng khẳng định những ý kiến trái chiều của khán giả là chính đáng, bởi ai cũng mong muốn sai sót được nhìn nhận và khắc phục theo cách công bằng nhất. Tuy nhiên, với tư cách một trò chơi truyền hình có quy định riêng, chương trình phải tuân thủ luật đã được phổ biến cho các thí sinh trước khi tham gia. Theo đó, thắc mắc về câu hỏi hoặc quyết định cho điểm cần được thí sinh đưa ra ngay trong quá trình ghi hình; sau khi kết quả được xác nhận, chương trình không thể tùy ý hủy bỏ.

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