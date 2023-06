Thí sinh “đặc biệt” ngồi phòng riêng có người viết hộ bài thi tốt nghiệp

Hơn một tuần trước, em Nguyễn Công Đạt, học sinh lớp 12A, điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 3, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trong lúc đá bóng với các bạn không may bị ngã, gãy tay phải.

Để kịp cho kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, em Đạt đã cố gắng tập luyện tay bị gãy viết từng chữ, đồng thời ôn tập thêm các đề. Bà Phạm Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, cho biết: "Gia đình em Đạt đã làm đơn, y sao hồ sơ bệnh án gửi lên nhà trường. Trường làm tờ trình gửi lên Sở GD-ĐT và Bộ GD-ĐT để em được ngồi riêng một phòng thi, có người chép hộ bài và sau đó đã được chấp nhận".

Em Nguyễn Công Đạt được bố trí một phòng thi riêng. Ảnh: Mỹ Thành

Trong phòng thi dự phòng dành riêng cho thí sinh Đạt, giám thị chính và giám thị hỗ trợ chép bài cho Đạt cũng đã đến từ sớm. Đầu buổi thi, 2 giáo viên khác của nhà trường cũng đã được cắt cử để xuống lắp đặt camera, hướng dẫn thí sinh Đạt sử dụng máy ghi âm theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai thiết bị này không thể truyền, phát thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài thi của thí sinh.

Hội đồng thi cũng đã tư vấn và cử một cô giáo nhận nhiệm vụ chép bài cho Đạt. "Em và cô giáo dạy mới làm quen một buổi nên cũng lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để làm bài thi một cách tốt nhất" - Đạt chia sẻ.

Được biết, sau buổi thi đầu tiên kết thúc, Hội đồng thi Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 36.465, tổng số thí sinh vắng thi không lý do 56. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.