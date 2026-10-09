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Thì ra Đàm Tùng Vận giàu nứt đố đổ vách: Tiền đóng 1 phim quá sốc, ở biệt thự 500m2 giữa lòng Bắc Kinh

Mộng Zu
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Đàm Tùng Vận không như chúng ta tưởng.

Theo sức hút của bộ phim Lan Hương Như Cố, những thông tin xoay quanh nữ chính Đàm Tùng Vận đang thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, chủ đề về khối tài sản của nữ diễn viên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, một blogger Trung Quốc nhận xét rằng thu nhập của Đàm Tùng Vận, cũng giống như thành tích rating các bộ phim cô đóng, thường bị công chúng đánh giá thấp hơn thực tế.

- Ảnh 1.

Đàm Tùng Vận đang được chú ý nhờ thành công của Lan Hương Như Cố.

Dù kín tiếng, không xây dựng hình tượng sang chảnh hay thường xuyên phô trương sự giàu có, Đàm Tùng Vận được cho là sở hữu khối tài sản đáng nể, thậm chí có thể giàu hơn nhiều ngôi sao hào nhoáng trong showbiz. Được biết, nữ diễn viên sở hữu một biệt thự ba tầng tại Bắc Kinh, có cả tầng hầm, diện tích hơn 500 mét vuông, với giá trị ước tính lên tới 100 triệu NDT (hơn 385 tỷ đồng).

- Ảnh 2.

Một vài hình ảnh về căn biệt thự của nữ diễn viên.

- Ảnh 3.

Đàm Tùng Vận sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người giật mình.

Nguồn thu của Đàm Tùng Vận không chỉ đến từ cát-xê diễn xuất. Trong bộ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao phát sóng năm 2024, cô vừa đảm nhận vai nữ chính, vừa tham gia sản xuất. Thành công thương mại của tác phẩm được cho là mang về cho cô khoản lợi nhuận ai nghe cũng phải giật mình - lên tới 120 triệu NDT (hơn 462 tỷ đồng).

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Vai trò đồng sản xuất giúp Đàm Tùng Vận kiếm được số tiền khổng lồ từ phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao.

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Đàm Tùng Vận có khả năng hoạt động độc lập nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Một yếu tố khác được nhắc đến là mô hình hoạt động độc lập của Đàm Tùng Vận. Theo truyền thông Trung Quốc, suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô không ký hợp đồng với công ty quản lý lớn, nhờ đó tránh được những khoản hoa hồng khổng lồ, thậm chí được cho là có thể lên đến 70%. Đội ngũ của nữ diễn viên có chưa tới 10 thành viên, với chỉ 2 nhân sự nòng cốt là cô và người quản lý lâu năm. Do đó, cô tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

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Về sự nghiệp, Đàm Tùng Vận được yêu thích nhờ lối diễn xuất khá tự nhiên, gương mặt trẻ trung và hình tượng gần gũi. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Thiếu Nữ Toàn Phong, Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ, Phố Ma Dương Thân Yêu, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Quy Lộ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Tiêu Dao và mới nhất là Lan Hương Như Cố.

Không quá ồn ào trên mạng xã hội, Đàm Tùng Vận vẫn duy trì sức hút nhờ những bộ phim có thành tích phát sóng đáng chú ý. Hình ảnh giản dị, ít phô trương cũng khiến câu chuyện về khối tài sản của cô càng được quan tâm hơn.

Tags

Đàm Tùng Vận

Lan Hương

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