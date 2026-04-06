Thi lớp 10 ở Hà Nội năm nay quá khốc liệt: Nếu muốn giành được 1 trong 81.500 suất học công lập, các em phải tránh kỹ 3 bẫy này!

Với tỉ lệ trúng tuyển công lập rơi xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua, cùng chính sách xóa bỏ khu vực tuyển sinh, kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Thủ đô không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức mà còn là một "ván cờ chiến thuật" đầy rủi ro đối với 147.000 học sinh.

Cú sốc từ những con số: 55% và áp lực "ghế ít đít nhiều"

Theo dữ liệu mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội, bức tranh tuyển sinh năm học 2026-2027 đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng đột biến khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Tuy nhiên, "nguồn cung" chỗ học công lập lại gần như dứng yên. Tổng chỉ tiêu của 124 trường THPT công lập chỉ dừng lại ở con số gần 81.500. Cụ thể:

119 trường công lập không chuyên: Tuyển hơn 78.300 học sinh.

4 trường chuyên/có lớp chuyên: Lấy hơn 2.700 chỉ tiêu.

Trường chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa: Tuyển 400 em.

Việc số lượng thí sinh tăng vọt trong khi chỉ tiêu không đổi đã kéo tỉ lệ trúng tuyển công lập xuống mức 55% , giảm gần 10% so với năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc gần 65.500 học sinh sẽ phải tìm kiếm cơ hội ở các hệ đào tạo khác như tư thục, GDTX hoặc học nghề.

"Phá rào" địa giới: Quyền tự do hay "bẫy" điểm chuẩn?

Điểm nhấn chấn động của năm nay là việc Hà Nội dự kiến xóa bỏ 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh được phép đăng ký 3 nguyện vọng (NV) vào bất kỳ trường công lập nào trên toàn thành phố mà không bị ràng buộc bởi hộ khẩu.

Sự thay đổi này là một "con dao hai lưỡi": Về mặt cơ hội, học sinh giỏi ở ngoại thành có thể đường hoàng nộp hồ sơ vào các trường "tốp" nội đô. Còn về rủi ro, các trường điểm sẽ chứng kiến sự đổ bộ hồ sơ từ khắp thành phố. Điểm chuẩn tại các khu vực trung tâm dự báo sẽ biến động cực kỳ khó lường, tạo ra áp lực tâm lý nặng nề khi đăng ký NV.

Chiến thuật "3 tầng bảo vệ" để tránh "trượt trắng"

Trong bối cảnh khốc liệt này, việc chọn nguyện vọng cần được tính toán dựa trên quản trị rủi ro thay vì cảm tính. Khi chọn nguyện vọng, học sinh nên chọn "3 tầng bảo vệ" dựa trên thực lực:

Tầng 1: NV1 - "Vươn tới ước mơ"

Cách chọn: Chọn trường có điểm chuẩn năm trước sát hoặc cao hơn năng lực thi thử khoảng 0,5 - 1,0 điểm. Đây là mục tiêu để các em bứt phá.

Tầng 2: NV2 - "Chốt chặn an toàn"

Cách chọn: Phải chọn trường có điểm chuẩn truyền thống thấp hơn năng lực thực tế từ 1,5 - 2,0 điểm. Lưu ý quy tắc: Điểm xét tuyển NV2 của em phải cao hơn điểm chuẩn của trường đó ít nhất 0,5 điểm. Đây là "tấm lưới" quan trọng nhất để giữ em lại ở hệ công lập.

Tầng 3: NV3 - "Phao cứu sinh"

Cách chọn: Chọn trường chắc chắn đỗ, điểm chuẩn thường thấp hẳn so với khu vực (cách thực lực khoảng 3-4 điểm). Lưu ý quy tắc: Điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn điểm chuẩn của trường đó ít nhất 1,0 điểm.

Những sai lầm "chí mạng" cần tránh

Để không rơi vào kịch bản "điểm cao vẫn trượt", phụ huynh và học sinh cần nhận diện các bẫy tâm lý sau:

Bẫy "Dồn toa" nguyện vọng: Tuyệt đối không chọn cả 3 NV vào các trường cùng phân khúc hoặc đều thuộc tốp đầu. Khi phổ điểm toàn thành phố dịch chuyển, việc "trượt chùm" là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Bẫy "Khoảng cách địa lý": Tự do chọn trường toàn thành phố không có nghĩa là chọn trường cách nhà 20km. Việc dành 2-3 tiếng mỗi ngày trên đường sẽ bào mòn sức khỏe và thời gian tự học của học sinh trong suốt 3 năm THPT.

Bẫy "Sĩ diện công lập": Đừng coi trường tư hay học nghề là thất bại. Việc tìm hiểu trước một "Phương án B" (trường tư uy tín hoặc hệ song bằng) giúp học sinh giải tỏa áp lực điểm số, từ đó làm bài thi với tâm thế thoải mái và hiệu quả hơn.

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 là một cuộc sàng lọc quy mô lớn. Trong một môi trường "phẳng" về địa giới nhưng "hẹp" về chỉ tiêu, những học sinh có chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức lẫn chiến thuật đăng ký sẽ là những người nắm chắc tấm vé vào cổng trường công lập.