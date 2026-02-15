Thi Le - "Đầu bếp của năm" và hành trình bản sắc trong từng giọt nước mắm

Trong đêm gala trao giải Age Good Food Guide 2026 tại Úc vào cuối tháng 1 vừa qua, cái tên Thi Le – bếp trưởng nhà hàng Anchovy (tức Cá cơm) - đã chính thức được xướng tên ở hạng mục danh giá nhất Chef of the Year (Đầu bếp của năm).



Nghề bếp: "Phao cứu sinh" giữa nghịch cảnh

Sinh năm 1985, Thi Le lớn lên tại vùng phía Tây Sydney, nơi cô luôn cảm thấy lạc lõng vì không có nhiều gia đình đồng hương người Việt xung quanh.

Thi Le bên mẻ nước mắm nhà làm đầu tiên của cô vào tháng 10-2023. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Ít ai biết rằng trước khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, Thi Le từng vật lộn với trầm cảm và chất kích thích. Trong "bóng tối" đó, nghề bếp xuất hiện như một sự tình cờ định mệnh. Ban đầu, cô chọn học kinh tế gia đình ở trường chỉ vì lớp vẽ kỹ thuật đã hết chỗ. Nhưng chính sự tình cờ này đã cứu rỗi cuộc đời cô.



Thi Le chia sẻ môi trường nhà bếp đầy kỷ luật đã đem đến cho cô sức mạnh để vượt qua những giai đoạn đen tối nhất. Đối với cô, nhà bếp là một mạng lưới an toàn, một nơi mà những người trưởng thành đóng vai trò cố vấn lẫn đồng nghiệp, giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong chính tâm trí.

Nghề bếp đã giúp cô "sống sót với tư cách là một người sống sót"!

Thi Le (trái) và Jia-Yen Lee (phải) – hai người bạn đời đồng thời là những cộng sự sát cánh trên hành trình kinh doanh và sáng tạo ẩm thực. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Tôn thờ giá trị nguyên bản

Sự khác biệt làm nên thương hiệu Thi Le chính là sự tỉ mỉ đến mức cực đoan đối với quy trình và nguồn gốc nguyên liệu. Hình ảnh những thùng gỗ ủ nước mắm ngay tại sân sau nhà hàng trên đường Bridge, khu Richmond ở TP Melbourne đã trở thành biểu tượng cho sự kiên định của cô.

Vào năm 2022, Thi đã trực tiếp lên tàu đánh cá tại vịnh Port Phillip, thu hoạch 800 kg cá cơm và bắt đầu quy trình lên men thủ công với muối và nắng. Sau 3 năm ròng rã, những "giọt vàng" tinh túy nhất mới được đóng chai.

Trong khi hàng ngàn nhà hàng tại Melbourne sử dụng nước mắm công nghiệp, Thi Lê chọn cách tự tạo ra bản sắc từ những điều căn bản nhất.

Thi Le ám ảnh về nguồn gốc và quy trình thực hiện món ăn. Thực khách có thể không nhận ra ngay lập tức nhưng điều này đảm bảo sản phẩm cuối cùng trở nên ý nghĩa hơn. Anchovy vẫn mang lại cảm giác khai phóng như ngày đầu mở cửa. Nhà phê bình ẩm thực Besha Rodell của tờ The Age

Giao thoa văn hóa trong từng món ăn

Trước khi mở Anchovy 10 năm trước, Thi Le chưa từng làm việc trong một bếp ăn thuần Việt nào. Cô trưởng thành từ những nhà hàng Ý (Aqua Dining) ở Sydney và sau đó là những căn bếp hiện đại như Cumulus Inc ở Melbourne.

Đặc biệt, thời gian làm việc dưới sự dẫn dắt của "Nữ hoàng gia vị" Christine Manfield tại nhà hàng Universal đã giúp cô rèn luyện khứu giác và tư duy sáng tạo độc đáo.

Thực đơn tại Anchovy là một sự thách thức các định kiến. Thực khách có thể tìm thấy món gan gà parfait ăn kèm mứt quất trên bánh tiêu, hay pâté chaud với lớp vỏ bánh bơ giòn rụm nhân thịt heo gừng và mộc nhĩ. Thậm chí, món dồi huyết chiên thơm nồng hương hoa hồi được phục vụ trên "thuyền" xà lách đã từng khiến giới phê bình kinh ngạc.

Giám khảo của Good Food Guide khẳng định Anchovy đã thành công trong việc đưa ẩm thực của nền văn hóa khác vào bối cảnh quán rượu vang tinh tế, nơi đồ ăn không phải kiểu "giá rẻ" nhưng cũng không hề hào nhoáng.

Món bánh xèo tại nhà hàng Anchovy. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Cá gurnard áp chảo, lấy cảm hứng từ món Chả Cá Lã Vọng - món ăn gồm nghệ, sả, thì là và mắm tôm. Ảnh: Instagram @anchovy338.

Món nghêu Pippies sốt Viet-Cajun: Sự giao thoa độc đáo giữa gia vị Louisiana và linh hồn ẩm thực Việt. Ảnh: Instagram @anchovy338.

