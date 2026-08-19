Thi lại tốt nghiệp, chỉ 1 thí chuyên Tuyên Quang chạm mốc 9,5 điểm toán

326 thí sinh thi lại tốt nghiệp tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang không có em nào đạt điểm 10 môn toán, điểm cao nhất là 9,5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang lúc 8h ngày 19-8.

Với môn toán, điểm trung bình của 326 thí sinh đạt 6,24; điểm cao nhất là 9,5 và chỉ 1 thí sinh đạt mức điểm này.

Có 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm gần 13% tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, 9 em đạt 8,5 điểm và hơn 30 em đạt 8 điểm. Có 58 thí sinh có điểm toán dưới trung bình, chiếm 17,8%.

Kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra ngày 14 và 15-8 với 326 thí sinh tham dự. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% thí sinh đủ điều kiện đã có mặt dự thi, lần lượt thực hiện 4 bài thi, gồm toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn thuộc chương trình trung học phổ thông.

Công tác tổ chức kỳ thi được đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc. Không có thí sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm Quy chế thi.

Sau khi công bố kết quả, việc xét công nhận tốt nghiệp đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang phải hoàn thành chậm nhất ngày 20-8. Trường hợp có phúc khảo, việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 28-8.

Phổ điểm từng môn tại đây: