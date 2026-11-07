Thi hành lệnh khám xét chỗ ở của môi giới bất động sản Nguyễn Thị Thơ SN 1983

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành Lệnh khám xét, tống đạt quyết định Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ, sinh năm 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên (nơi ở hiện nay tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2024, Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến đã thực hiện việc mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật, đồng thời không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành Lệnh khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Thị Thơ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Sau khi mua đất, Thơ và Luyến tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi.

Đáng chú ý, giá trị ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế giao dịch, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp theo quy định.

Bên cạnh đó, thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, các bị can đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Việc cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế, sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, đất đai mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật

Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Do đó, mỗi cá nhân khi tham gia giao dịch bất động sản cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện đầy đủ, trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định; không tiếp tay, thỏa thuận hoặc sử dụng các loại hợp đồng, giấy tờ không hợp pháp nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.