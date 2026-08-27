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Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thảo SN 1973

Chi Chi
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Đây là đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Ngày 27/8/2026, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa, Công an TP Cần Thơ phát hiện 02 tài khoản facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin xấu độc, xúc phạm uy tín Lãnh tụ, uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan Nhà nước tại địa phương, ca ngợi suy tôn chế độ cũ…; các bài viết, hình ảnh được nhiều đối tượng chia sẻ, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh nội địa đã xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1973; địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ, hiện tạm trú tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ) là người tạo lập, sử dụng.

Nguyên nhân là do bất mãn cá nhân (liên quan việc trước đây bị chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũ lập biên bản xử phạt, tịch thu tang vật về hành vi buôn bán động vật hoang dã) nên đã thường xuyên sử dụng các tài khoản facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật từ các tài khoản trên mạng xã hội và thể hiện quan điểm bất mãn, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Mặc dù, đã được Chính quyền, cơ quan Công an nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhưng đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo vẫn tái phạm, không chấp hành. Hành vi của Nguyễn Ngọc Thảo đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Phòng An ninh nội địa đã củng cố tài liệu, chứng cứ chuyển Cơ quan an ninh điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự, xử lý đối tượng theo pháp luật.

. Ảnh: Bộ Công an

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thảo, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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