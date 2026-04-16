Thi hành lệnh khám xét, bắt giam Giám đốc Nguyễn Minh Tiến sinh năm 1989

Chi Chi |

Nguyễn Minh Tiến là Giám đốc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1989 - Đại diện pháp luật Công ty TNHH Châu Kiệt An tại ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự thông qua thủ đoạn bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh TiếnTheo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, bị can đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.

Thi hành lệnh khám xét, bắt giam Giám đốc Nguyễn Minh Tiến SN 1989 - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: CA Đồng Nai

Mục đích của hành vi này là nhằm giấu doanh thu thực tế, từ đó trốn thuế, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước số tiền trên 1,4 tỷ đồng.Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để phục vụ công tác điều tra.

Hành vi bán hàng không xuất hóa đơn không chỉ là vi phạm pháp luật về thuế mà còn gây ra sự bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của nền kinh tế.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

