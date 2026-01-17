Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ tài khoản TikTok "Phú Tử"

Ngày 13/01, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Vũ Hoàng Phú, sinh năm: 2000, HKTT: Xóm 15 Đồng Hướng, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vũ Hoàng Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok "Phú Tử" với khoảng 1,2 triệu người theo dõi, là cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, Vũ Hoàng Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú.

Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi được giải thích đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bản thân, lý do bị khởi tố cũng như các quy định pháp luật có liên quan, Vũ Hoàng Phú đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và nhận thức được những hậu quả mà hành vi của mình đã gây ra đối với xã hội.

Trước đó, ngày 12/8/2025, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Vũ Hoàng Phú có hành vi sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung trong lúc lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp đang áp giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử.

Sự việc xảy ra khiến cho phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của Tòa án nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Phú về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".