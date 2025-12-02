HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác

Duy Anh |

Trước đó, nhóm này đã gây ra vụ hỗn chiến náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân và an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Văn Anh Tài (Sinh năm: 1995), Nguyễn Ngọc Sơn (Sinh năm: 1998), Hồ Văn Lâm (Sinh năm: 2006) cùng trú tại xã Nam Phước, Tp. Đà Nẵng); Nguyễn Văn Triều (Sinh năm: 1995), Ngô Bảo Thiêm (Sinh năm: 1996); Nguyễn Ngọc Vương (Sinh năm: 1991); Trương Thành Diện (Sinh năm: 1992) cùng trú tại xã Duy Xuyên, Tp. Đà Nẵng; Nguyễn Trương Đình Ngộ (Sinh năm: 2006), Lê Văn Nhật Anh (Sinh năm: 2006) Phan Huỳnh Phước Nghị (Sinh năm: 2004) cùng trú tại xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Anh Tài và 9 người khác - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Văn Anh Tài và Trương Thành Diện nên vào khoảng 19h ngày 20/7, Trương Thành Diện đã đi cùng với 3 người bạn đến khu vực Đông Cầu Chìm (phía trước quán nhậu Trí Văn) thuộc thôn Mỹ Hoà, xã Nam Phước để gặp nhóm của Văn Anh Tài nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, các đối tượng trong nhóm của Văn Anh Tài gồm Tài, Sơn, Vương, Ngộ, Anh, Lâm, Nghị, Thiêm, Triều đã dùng cây rựa, vỏ chai bia, ly thuỷ tinh, ghế nhựa đánh nhóm của Diện. Diện tức giận vì bị đánh nên đã cầm ghế nhựa, tay đánh lại nhóm của Tài.

Vụ việc gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của người dân, tạo tâm lý hoang mang và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nam sinh viên đã bỏ học Ngô Trần Đắc Lộc
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

CSGT

bắt giữ

khởi tố

bắt tạm giam

bị can

an ninh trật tự

Hay độc lạ

Văn Anh Tài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại