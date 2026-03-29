Thi hành Lệnh bắt tạm giam Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Rồi, sinh năm 1990 và Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1992 (cả 2 cùng ngụ ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang).

Trước đó, vào ngày 26/3/2024, tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung ở cùng nhà, do mâu thuẫn cá nhân trong việc tạt nước qua lại giữa nhà của Rồi với hàng xóm, dẫn đến 2 bên cự cãi, sau đó xảy ra xô xát, bạo lực với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Trong quá trình xô xát, các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, gạch, vỏ chai bia… tấn công nhau, gây thương tích cho nhiều người, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 bị can có liên quan để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Tuy nhiên, cả 2 bị can không chấp hành, có nhiều hành vi gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra.

Ngày 10/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 15, tỉnh An Giang, đề nghị truy tố Trương Thị Rồi, Nguyễn Thị Nhung cùng 10 bị can còn lại trong vụ án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 3/3/2026, Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng, la lối, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an xã Khánh Bình.

Xét thấy hành vi của Trương Thị Rồi và Nguyễn Thị Nhung thể hiện thái độ không hợp tác, coi thường pháp luật, gây khó khăn cho quá trình điều tra và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.