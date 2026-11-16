Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tâm SN 1975 liên quan đến số tài sản trị giá 2.250.000 đồng

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 13/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp Công an phường An Hội tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tâm (sinh năm 1975, không rõ nơi cư trú).

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Văn Tâm (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/10, Tâm đến một cơ sở y tế trên địa bàn phường An Hội tìm tài sản để trộm cắp. Phát hiện điện thoại di động của chị N.T.N.Đ. để trên ghế tại khu vực nhà chờ, không có người trông coi, Tâm đã chiếm đoạt.

Qua định giá, tài sản có giá trị 2.250.000 đồng. Tại cơ quan Công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tại một cơ sở y tế thuộc thành phố Cần Thơ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.