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Thi hành lệnh bắt tạm giam quản lý cửa hàng Trần Thanh Nhàn SN 2004

Duy Anh
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Trần Thanh Nhàn bị cáo buộc tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

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Bị can Trần Thanh Nhàn (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 06/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cửa hàng AVAKIDS, địa chỉ số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng sẽ chính thức áp dụng từ ngày 5/12
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