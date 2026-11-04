HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Điền Côn SN 1964 và một đồng nghiệp

Duy Anh
|

Đây là các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty tổng trị giá tài sản trên 880 triệu đồng.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (sinh năm 1964); Phan Văn Trường (sinh năm 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (sinh năm 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

- Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Điền Côn, Phan Văn Trường, Huỳnh Hữu Lợi ( từ trái sang phải) (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra xác định, Côn và Lợi là nhân viên Công ty TNHH Công Đạt. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn bàn bạc với Lợi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong kho chứa vật tư của Công ty, tại khu vực khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Lợi đồng ý tham gia. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 5 đến tháng 11/2025, Côn cùng Lợi và Trường đã nhiều lần trộm cắp giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình trong kho, với tổng trị giá tài sản trên 880 triệu đồng.

Số tài sản trộm được, Côn và Lợi giao cho Trường vận chuyển đi bán phế liệu cho nhiều người, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên Công ty đã trình báo cơ quan Công an. Qua thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Côn, Lợi và Trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền như sau
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

lệnh tạm giam

Hay độc lạ

chiếm đoạt tài sản

báo dân trí

VnExpress

tin nóng

Tin ngắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại