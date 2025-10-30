Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Duy sau vụ phóng hỏa kinh hoàng tại tiệm spa

Ngày 30/10, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, chị N và anh C là vợ chồng và có một người con chung, đến năm 2024 thì ly hôn. Trong thời gian sau ly hôn, chị N có quan hệ tình cảm và được Nguyễn Anh Duy giúp đỡ trong quá trình kinh doanh tiệm spa.

Quá trình chị N và Duy quen nhau thì anh C nhiều lần thách thức đòi đánh nhau với Duy nhưng được chị N can ngăn. Sau đó, giữa chị N và Duy xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy (Ảnh: Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai).

Đến tối 18/10, anh C đến tiệm spa để chơi với con rồi ngủ lại, đến đêm 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ, Nguyễn Anh Duy đi bộ đến tiệm spa tìm chị N giải quyết mâu thuẫn.

Vì có thời gian ở căn nhà trên nên Duy biết cửa bên hông nhà thường xuyên không khóa nên Duy mở cửa đi vào trong.

Tại đây, Duy thấy chị N cùng anh C đang nằm ngủ ở phòng cuối cùng của căn nhà nên Duy bực tức, ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để giết chị N và anh C.

Nguyễn Anh Duy đi bộ sang nhà bên cạnh lấy một can nhựa đi mua 400.000 đồng tiền xăng rồi quay lại. Tiếp đó, Duy mở cửa chính căn nhà rồi đổ xăng vào phòng ngủ và nhiều nơi khác trong nhà. Lúc này, chị N cùng với anh C và cháu nhỏ vẫn đang ngủ.

Lực lượng chức năng phát hiện chị N chết do ngạt khí trong phòng ngủ sau vụ phóng hỏa (Ảnh: Báo Gia Lai).

Sau khi tưới xăng, Duy cầm một cái thùng quẹt dạng bấm và đi vào căn phòng thứ nhất gần bếp nấu ăn rồi bật thùng quẹt châm lửa đốt làm lửa bùng lên cháy căn nhà.

Phát hiện cháy, anh C đã ôm cháu nhỏ chạy ra trước cửa nhà rồi chạy ra đường Đỗ Trạc nhưng cả 2 đều bị bỏng nên được người dân đưa đi cấp cứu. Đến ngày 28/10, anh C tử vong. Còn chị N. không chạy kịp nên tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi châm lửa đốt, Duy kéo cửa tôn bên hông nhà và chạy ra đường luồng bên cạnh. Do lửa cháy lớn nên Duy cũng bị ngạt khói, bỏng ở tai và mu bàn chân. Lúc này do ngấm thuốc cỏ đã uống trước đó nên Duy khó thở, bị bội nhiễm nên được đưa đến Trung tâm y tế An Khê cấp cứu và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị.

Thấy rằng hành vi của Nguyễn Anh Duy là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội và đã phạm vào tội "Giết người".

Sau khi xác định tình trạng sức khỏe ổn định và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho xuất viện; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy về tội "Giết người".