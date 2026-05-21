Thi hành lệnh bắt tạm giam người nuôi công Nguyễn Thế Cường SN 1977

Nguyễn Thế Cường đã nuôi 3 cá thể Công lục (tên gọi khác là Công), tên khoa học là Pavo muticus, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1977; hộ khẩu thường trú xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, khoảng 14h45’ ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh, Viện công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi, nhốt động vật hoang dã tại địa chỉ: xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh do Nguyễn Thế Cường làm chủ và phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt, gồm: 40 cá thể Cầy vòi hương; 03 cá thể chim công màu xanh; 01 cá thể chim công màu trắng; 01 cá thể Gà lôi hông tía; 01 cá thể chim Trĩ.

Trong đó, kết quả giám định xác định: 03 cá thể Công lục (tên gọi khác là Công), tên khoa học là Pavo muticus, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và là loài động vật nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ, quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT. Mặc dù, các cá thể công do Cường mua từ tháng 02/2021 và cung cấp được biên bản kiểm tra lâm sản và bảng kê lâm sản của cơ quan Kiểm lâm, nhưng Cường không khai báo với Cơ quan Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: CA TP.HCM

Cá thể Công bị nuôi nhốt. Ảnh: CA TP.HCM


Được biết, ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ chính thức có hiệu lực nâng loài Công lục (tên gọi khác là Công), có tên khoa học là Pavo muticus, là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB (không được phép nuôi nhốt, buôn bán) và là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, được quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, nhưng Cường vẫn tiếp tục nuôi, nhốt cho đến khi bị phát hiện.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên; xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Thế Cường. Ảnh: CA TP.HCM

