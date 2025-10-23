Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Đức Hậu

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 trong tổng số 15 đối tượng liên quan đến vụ "Gây rối trật tự công cộng" vào ngày 1/4.

3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trần Lê Quang Nhật (sinh năm 2008, trú xã Tiên Phước), Lê Đức Hậu (sinh năm 2007) và Võ Minh Kiên (sinh năm 2008), cùng trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội giữa Bùi Đức Trung và Nguyễn Công Dũng nên 2 nhóm thanh thiếu niên đã hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn" bằng bạo lực.

Tại thời điểm trên, hơn 15 đối tượng trong 2 nhóm đã tụ tập, mang theo gạch đá, hung khí đến khu vực cầu Bằng Lăng (xã Tây Hồ) để đánh nhau.

Khi 2 nhóm chạm mặt, các đối tượng đã ném đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc tấn công lẫn nhau, khiến Bùi Đức Tâm (anh ruột của Trung) bị thương.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án.

Đến ngày 13/10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đáng chú ý, trong số 15 đối tượng thì Trần Lê Quang Nhật, Lê Đức Hậu và Võ Minh Kiên trước đó đã bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố trong một vụ án khác.

Xét thấy cần áp dụng biện pháp ngăn chặn, Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.