Thi hành lệnh bắt tạm giam lái xe công ty Lê Văn Tú SN 1990

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Lê Văn Tú SN 1990 đã cầm cố xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry của công ty để đánh bạc.

Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận với báo Tiền Phong rằng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tú (SN 1990) về hai tội danh: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2026, Lê Văn Tú tìm thấy thông tin tuyển dụng tài xế qua mạng xã hội và được một doanh nghiệp tại Phú Thọ nhận vào làm việc. Nhiệm vụ của Tú là điều khiển xe Toyota Camry (BKS 15A-479.xx) để đưa đón chuyên gia với mức thù lao 700.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, thay vì làm việc chăm chỉ, chỉ sau chưa đầy một tháng nhận việc, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty. Ngày 9/2/2026, đối tượng đã chủ động liên hệ qua mạng xã hội để tìm đầu mối nhận cầm cố chiếc xe "mượn" của cơ quan nhằm lấy tiền phục vụ thói cờ bạc.

Thi hành lệnh bắt tạm giam lái xe công ty Lê Văn Tú SN 1990 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Tú. Ảnh: TPO

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, dưới sự dẫn dắt của một tài khoản mạng xã hội, Tú mang xe đến khu vực xã Tam Dương Bắc để giao dịch với anh H.M.N. Các bên thống nhất giá cầm cố là 100 triệu đồng với mức lãi suất 2.500 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, sau khi bị trừ các loại phí môi giới, số tiền thực tế Tú nhận về tài khoản chỉ còn 86 triệu đồng.

Ngay sau khi có tiền trong tay, Tú đã nạp toàn bộ vào tài khoản cá độ để chơi xóc đĩa trực tuyến. Diễn biến điều tra cho thấy: Tú thực hiện liên tục 179 lần đặt cược dao động từ 50.000 đồng đến cao nhất là 15 triệu đồng/lượt. Toàn bộ số tiền 86 triệu đồng "bốc hơi" nhanh chóng.

Cơ quan chức năng xác định tổng số điểm mà Tú đã sử dụng để sát phạt tương đương với hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ không thể chối cãi, Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

