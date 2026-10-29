Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Giám đốc Hồ Thị Kiểng

Bà Hồ Thị Kiểng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ sản, xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Ngày 29/10, theo Báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản, xuất nhập khẩu Thiên Phú (trụ sở tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, bị can Hồ Thị Kiểng đã lợi dụng các mối quan hệ làm ăn, đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 34,8 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông N.S.Đ (trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Kiểng dựng lên thông tin cần nguồn vốn lớn để thu mua tôm nguyên liệu, đồng thời mời gọi ông Đ. hùn vốn với cam kết trả mức hoa hồng hấp dẫn 2.000 đồng/kg tôm.

Nhằm tạo vỏ bọc uy tín và củng cố niềm tin cho nạn nhân, bị can trực tiếp chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống các phiếu mua hàng, thể hiện chi tiết số lượng và giá trị tôm nguyên liệu dù trên thực tế hoàn toàn không có giao dịch diễn ra. Tin tưởng vào các chứng từ giả mạo này, ông Đ. đã nhiều lần chuyển giao tiền hơn 17,2 tỷ đồng nhưng không được thanh toán gốc lẫn hoa hồng như thỏa thuận.

Theo báo Thanh Niên, đối với nạn nhân T.C.H (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểng nhận những khoản tiền lớn với cam kết thu mua đất để triển khai dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam. Tuy nhiên, bị can đã không thực hiện đúng cam kết; điển hình là việc tự ý mua đất không đúng vị trí đã thống nhất ban đầu rồi chuyển nhượng lại cho ông H. với giá trị thực tế thấp hơn số tiền đã nhận trước đó.

Đối với phần chênh lệch và các khoản tiền còn lại, Kiểng dùng nhiều chiêu bài kéo dài thời gian, liên tục hứa hẹn nhưng trốn tránh việc hoàn trả, tổng số tiền chiếm đoạt trong giao dịch này lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Bên cạnh hai vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết hiện đơn vị cũng đang tiếp nhận, thụ lý nhiều đơn tố giác khác từ các nạn nhân. Công an đang đấu tranh mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.