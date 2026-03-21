Thi hành lệnh bắt tạm giam khách hàng Trương Nguyên Huy 31 tuổi

Sáng ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận với báo Công an nhân dân rằng đã hoàn tất thủ tục tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995, trú tại phường Gia Định). Đối tượng bị điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" sau vụ việc hành hung người dân xảy ra vào ngày 15/3.

Sự việc bắt đầu từ đơn trình báo của chị H.T.D.T (SN 1982), một nhân viên giao hàng công nghệ. Theo lời kể của bị hại, trưa ngày 15/3, chị nhận đơn giao thức ăn đến một địa chỉ trên địa bàn phường Gia Định.

Trương Nguyên Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Báo NLĐ

Tại điểm đến, người đặt hàng yêu cầu chị để đồ ăn lại quầy lễ tân. Tuy nhiên, do thời điểm đó khu vực lễ tân không có nhân viên trực, chị T. đã cẩn thận đề nghị khách hàng ra nhận trực tiếp để đảm bảo an toàn cho món đồ. Thay vì phối hợp, người nhận hàng là Trương Nguyên Huy bước ra với thái độ bực dọc, báo Người lao động đưa tin.

Sau vài lời qua tiếng lại, Huy bất ngờ lao vào tấn công, dùng tay đấm liên tiếp vào đầu chị T. Cú đánh mạnh khiến người phụ nữ không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đường, chiếc xe máy cũng đổ sập đè lên chân nạn nhân.

Đáng chú ý, dù nạn nhân đã ngã và gặp chấn thương, Trương Nguyên Huy vẫn không dừng lại. Đối tượng tiếp tục giằng co, xô đẩy khiến chị T. ngã thêm lần thứ hai. Sự việc chỉ kết thúc khi những người dân xung quanh phát hiện và chạy đến can thiệp. Chị T. sau đó đã được hỗ trợ đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và đến cơ quan công an trình báo ngay trong ngày.

Tại trụ sở điều tra, Trương Nguyên Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi hung hãn của mình. Huy khai nhận do nóng nảy vì bất đồng quan điểm trong cách thức giao nhận hàng hóa nên đã thiếu kiềm chế, dẫn đến hành động bạo lực với nữ shipper.