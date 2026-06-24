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Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Đình Lâm SN 1984

Chi Chi
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Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1984, trú tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Thuận Thành Phát.

Ngày 23/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố 02 vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” liên quan đến hoạt động sản xuất bê tông.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và đầu tư Bắc Ninh, trụ sở tại Cụm công nghiệp Xuân Lâm, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến tháng 5/2026, trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, Công ty này không thu gom, xử lý cặn, bã bê tông và bê tông thừa khi rửa bể trộn theo quy định mà đổ số chất thải này ra các thửa đất xung quanh Trạm trộn bê tông An Phúc thuộc Cụm công nghiệp Xuân Lâm. Tổng khối lượng chất thải đổ không đúng quy định được xác định là 411 tấn.

*Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty cổ phần bê tông Thuận Thành Phát, có trụ sở tại tổ dân phố Đồng Đông, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ Công an tỉnh lấy mẫu chất thải rắn đổ trái quy định tại khu vực đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Bãi Trại, tổ dân phố Đồng Đông.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2026, ông Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1984, trú tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Thuận Thành Phát đã chỉ đạo công nhân múc đổ lượng cặn, bã bê tông ra mép bờ thùng ao thuộc phần diện tích đất thuê của một hợp tác xã trên địa bàn phường.

Cuối tháng 5/2026, ông Nguyễn Đình Lâm tiếp tục chỉ đạo công nhân sử dụng máy xúc để múc số cặn, bã bê tông đã đổ trước đó, vận chuyển và đổ ra khu vực đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Bãi Trại, tổ dân phố Đồng Đông. Tổng khối lượng chất thải dạng cặn, bã bê tông bị đổ trái phép được xác định là 541 tấn.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Lâm về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt chủ mưu Nguyễn Thái Dương SN 1989 trong chuyên án lớn nhất từ trước đến nay ở Gia Lai
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