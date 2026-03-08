Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn sinh năm 1980

Ngày 06/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho hay, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (sinh năm 1980, ngụ Ấp 3, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 02/2025, Trần Anh Tuấn thuê 01 xe cuốc nhãn hiệu SUMITOMO và 02 xe trộn bê tông (xe tự chế) có thể tích 1,5 mét khối/xe của ông H, sinh năm 1971 ngụ tỉnh Đồng Tháp để thi công công trình lộ nông thôn tuyến kênh T3 thuộc ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.

Sau khi nhận được xe cuốc và xe trộn bê tông, Tuấn đưa vào sử dụng thi công công trình được một thời gian. Đến ngày 14/4/2025, Tuấn mang tài sản đã thuê của ông H bán cho người khác với số tiền 430.000.000 đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Trần Anh Tuấn. Ảnh: CA An Giang

Ngày 15/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Tuấn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Tuấn đã rời địa phương đi đến tỉnh Hưng Yên để lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 05/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh bắt đối với Trần Anh Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.