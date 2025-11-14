HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân

Duy Anh |

Lưu Văn Tân và Nguyễn Phước Thế là 2 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh.

Ngày 14/11, Công an xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Thế (SN 1970, trú thôn Chiêm Sơn Đông) về tội "Đánh bạc".

Theo kết quả điều tra, trưa 16/8, công an xã phát hiện tại một quán cà phê ở thôn Phú Nham có nhóm đối tượng đang đánh phỏm ăn tiền, trong đó có Thế. 

Được biết, đối tượng này trước đó đã tham gia đánh bạc và bị xử lý vi phạm hành chính. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 1/11, Công an xã Duy Xuyên đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân (SN 1976, trú thôn Phú Nham) về tội "Đánh bạc". Tân là đối tượng từng bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này, nay lại tiếp tục tái phạm.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân- Ảnh 1.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Tân- Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt về hành vi "Đánh bạc" (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Bắt tạm giam quản lý Đỗ Trung Kiên

 

