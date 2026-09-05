Khoảng 2 giờ 30 ngày 23/8, Vũ đột nhập tầng hầm chung cư, tháo dây điện, nổ máy chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Công an Đà Nẵng ngày 5/9/2026 cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, sáng 04/9, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Lê Quốc Vũ (SN 2007, trú phường An Cựu, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 23/8, anh Trần Quang Đ. (SN 1998, trú tại Chung cư Phước Lý, phường An Khê) trình báo bị mất xe máy Wave Alpha màu trắng bạc, BKS 43G1-516.22 tại tầng hầm Nhà 2, Khu chung cư Phước Lý.

Đối tượng Đoàn Lê Quốc Vũ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê khẩn trương trích xuất camera, xác minh, truy xét. Qua điều tra xác định, khoảng 2 giờ 30 ngày 23/8, Vũ đột nhập tầng hầm chung cư, tháo dây điện, nổ máy chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Vũ điều khiển xe về TP Huế, tháo biển số vứt xuống sông và mang xe về nhà cất giấu.

Đến ngày 26/8, biết Công an phường An Khê đang truy tìm, Vũ đã mang chiếc xe trộm cắp đến Công an phường giao nộp và thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

