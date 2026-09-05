HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đoàn Lê Quốc Vũ SN 2007

Trang Anh
|

Khoảng 2 giờ 30 ngày 23/8, Vũ đột nhập tầng hầm chung cư, tháo dây điện, nổ máy chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.


Công an Đà Nẵng ngày 5/9/2026 cho biết, sau thời gian xác minh, truy xét, sáng 04/9, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Lê Quốc Vũ (SN 2007, trú phường An Cựu, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 23/8, anh Trần Quang Đ. (SN 1998, trú tại Chung cư Phước Lý, phường An Khê) trình báo bị mất xe máy Wave Alpha màu trắng bạc, BKS 43G1-516.22 tại tầng hầm Nhà 2, Khu chung cư Phước Lý.

Đối tượng Đoàn Lê Quốc Vũ - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê khẩn trương trích xuất camera, xác minh, truy xét. Qua điều tra xác định, khoảng 2 giờ 30 ngày 23/8, Vũ đột nhập tầng hầm chung cư, tháo dây điện, nổ máy chiếc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Vũ điều khiển xe về TP Huế, tháo biển số vứt xuống sông và mang xe về nhà cất giấu.

Đến ngày 26/8, biết Công an phường An Khê đang truy tìm, Vũ đã mang chiếc xe trộm cắp đến Công an phường giao nộp và thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Kiểm tra nhà nghỉ Hoa Hồng, bắt giữ đôi nam nữ Y Tiểu Phương và Lê Hoàng Khang
Tags

tin hình sự

báo công an

báo dân trí

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại